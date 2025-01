Man (81) neergeschoten in Rotterdam

Op de Bommelerwaard in Rotterdam-IJsselmond is donderdagochtend een 81-jarige man neergeschoten. Het slachtoffer is door de hulpdiensten gereanimeerd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Dit meldt rtv Rijnmond.

Dit is volgens de regionale omroep de derde schietpartij in een straal van één kilometer. Op 21 december werd een man aan de Reyerdijk beschoten en overleed aan zijn verwondingen. Een weer later was een 58-jarige Rotterdammer het slachtoffer van een schietpartij op het Roelandpad in de Beverwaard. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht en overleed daar later.

Omdat de eerste twee slachtoffers geen link hebben met het criminele circuit, houdt de politie er ernstig rekening mee dat de schutter zijn slachtoffers willekeurig uitzoekt. De politie heeft alle drie de schietincidenten in onderzoek.