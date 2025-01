24-jarige man aangehouden voor drie dodelijke schietincidenten Rotterdam-IJsselmonde

In een woning aan de Emelissedijk in Rotterdam is donderdagavond een 24-jarige man aangehouden die wordt verdacht van drie dodelijke schietincidenten in Rotterdam IJsselmonde. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd op het balkon van de woning door het arrestatieteam gearresteerd. Er is ook een vuurwapen aangetroffen, dat is in beslag genomen.

Drie dodelijke schietincidenten

Op donderdag 2 januari werd rond 10.10 uur een 81-jarige man beschoten op de Bommelerwaard in Rotterdam-IJsselmonde. De man overleed die avond aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Dit volgde op twee eerdere dodelijke schietincidenten in dezelfde wijk. Op zaterdag 21 december overleed een 63-jarige man na te zijn neergeschoten op de Reyerdijk. Precies een week later, op 28 december, werd op het Roelantpad in Rotterdam-Beverwaard een 58-jarige gewonde Rotterdammer gevonden op het fietspad. Ook hij bleek beschoten te zijn en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



De politie schaalde meteen na het eerste incident op naar een groot opsporingsonderzoek en zette man en macht in om de verdachte op te sporen. Dat onderzoek leidde tot een aanhouding op 2 januari in de middag. Dit bleek niet de gezochte verdachte te zijn. Hij is weer heengezonden en is geen verdachte meer. Donderdagavond 23.15 uur hield de politie de 24-jarige man aan en hij zit nu in volledige beperkingen. Wat zijn motief is geweest, is nog onduidelijk. Met de aanhouding van de 24-jarige man, de vermoedelijke schutter, komt het eerder gegeven advies voor Rotterdam-IJsselmonde en omgeving te vervallen. De politie bedankt alle mensen die hebben meegedacht en hun tip hebben doorgegeven.

Persconferentie

Vrijdag 3 januari in de loop van de ochtend geeft de driehoek (politiechef Eenheid Rotterdam, burgemeester van Rotterdam en de hoofdofficier van justitie) een persconferentie.