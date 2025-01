Update: Verdachte doodschieten 3 willekeurige slachtoffers maandag voorgeleid

De 24-jarige man die donderdagavond laat is aangehouden door een arrestatieteam in een woning aan de Emelissedijk in Rotterdam en die verdachte wordt van drie dodelijke schietincidenten in Rotterdam IJsselmonde, zit in volledige beperking en wordt maandag aan de rechter-commissaris voorgeleid. Dit meldt de politie vrijdag.

Aanhouding op balkon

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd op het balkon van de woning aan de Emelissedijk door het arrestatieteam aangehouden. Ook is er een vuurwapen aangetroffen, dat is in beslag genomen. 'De aanhouding is het resultaat van een grootschalig opsporingsonderzoek, waarbij onder andere dankzij tips en beeldmateriaal van omwonenden de dader kon worden opgespoord. De afgelopen weken is keihard gewerkt en is alles op alles gezet om de verdachte te vinden en nieuwe slachtoffers te voorkomen', aldus de politie.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen

Zaterdag 21 december 2024

Een 63-jarige man wordt rond 22.00 uur in de avond neergeschoten op de Reyerdijk in Rotterdam. Hij overlijdt de volgende dag aan zijn verwondingen.

- De politie start een groot opsporingsonderzoek en zet man en macht in om de verdachte op te sporen. Dat betekent dat met een team van specialisten digitaal onderzoek wordt gedaan, tips uitgezocht, getuigen worden gesproken, camerabeelden worden bekeken en buurtonderzoek wordt gedaan.

Zaterdag 28 december 2024

Op het Roelantpad in Rotterdam-Beverwaard wordt een 58-jarige Rotterdammer rond datzelfde tijdstip als het eerste slachtoffer gewond aangetroffen op het fietspad. Ook hij blijkt te zijn neergeschoten en overlijdt nog dezelfde avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

- De politie start een tweede grootschalig onderzoek op.

Maandag 30 december 2024

Een 20-jarige Amsterdammer wordt aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident de Reyerdijk en het Roelantpad. De politie houdt er rekening mee dat de verdachte niet de schutter is, maar een rol van betrokkenheid had. Hij zit nog steeds vast en in volledige beperkingen. Het onderzoek naar de vermoedelijke schutter gaat dan nog steeds door.

Dinsdag 31 december 2024

De politie geeft beelden vrij van belangrijke getuigen op de fiets en de vermoedelijke schutter.

Donderdag 2 januari 2025

- 10.10 uur: Een 81-jarige man wordt zwaargewond aangetroffen op straat op de Bommelerwaard in Rotterdam-IJsselmonde. Hij blijkt ook te zijn neergeschoten. Later die avond overlijdt hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

- 17.48 uur: De Driehoek (burgemeester, politie en openbaar ministerie) geven akkoord voor de publicatie van een urgent politiebericht. Hierin wordt een foto van de verdachte getoond.

- Via een persbericht en sociale media wordt iedereen die zich in Rotterdam-IJsselmonde en omgeving begeeft geadviseerd om bij voorkeur gezamenlijk op pad te gaan, alert te zijn, verdachte situaties te melden via 112 en op elkaar te letten.

- 19.00 uur: Agenten controleren na een tip een persoon in een winkel in de wijk IJsselmonde. Tijdens de controle is er geen reden om de man aan te houden omdat hij niet voldoende aan het bij de agenten verspreide signalement voldeed. Met zijn toestemming wordt van hem een foto gemaakt en worden zijn identiteitsgegevens genoteerd. Op dat moment is nog geen naam van de gezochte man bekend. Later blijkt dat dit vermoedelijke schutter is.

- Rond 21.00 uur wordt de identiteit van de verdachte bekend bij het onderzoeksteam en wordt definitief duidelijk naar wie wordt gezocht.

- 23.15 uur: In overleg met de officier van justitie worden twee woningen door een speciale eenheid van de DSI betreden. In de woning aan de Emelissedijk in Rotterdam wordt de verdachte aangetroffen. Er wordt een 24-jarige man aangehouden. Ook wordt er een vuurwapen gevonden en in beslag genomen.

Aanhouding

Met de aanhouding van de 24-jarige man, de vermoedelijke schutter van de drie dodelijke schietincidenten komt het eerder gegeven advies voor de bewoners van Rotterdam-IJsselmonde en omgeving te vervallen. De politie heeft redenen om aan te nemen dat er verder geen andere personen bij betrokken zijn. De verdachte zit nu vast in volledige beperkingen. Wat zijn motief is geweest, wordt onderzocht.

'Dank voor alle hulp'

De politie bedankt alle mensen die hebben meegedacht en hun tips hebben doorgegeven de afgelopen weken. Mede dankzij hen is in dit grootschalige onderzoek een verdachte aangehouden.