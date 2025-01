DNB zet kluisdeuren na renovatie open

Medewerkers van De Nederlandsche Bank keren aanstaande maandag, 6 januari, terug in het vernieuwde kantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam. 'Na een bijna vijf jaar durende renovatie is het gebouw weer klaar voor de toekomst, duurzaam en open voor iedereen', zo meldt DNB zaterdag.

In het hart van de samenleving

Het karakteristieke gebouw aan het Frederiksplein was vijf jaar geleden technisch op en voldeed niet meer aan de duurzaamheidseisen. Het was functioneel zwaar verouderd en zonder technisch noodzakelijke maatregelen konden de continuïteit van het gebouw en de veiligheid van medewerkers en bezoekers op termijn niet worden gegarandeerd. Grotere veiligheidsrisico’s maakten dat goud en geld werden verplaatst naar Zeist.

Respect

Met respect voor het oorspronkelijke ontwerp van architect Marius Duintjer is het gebouw van DNB naar ontwerp van architectenbureau Mecanoo gerenoveerd en nu weer onderdeel van de stad. Het heeft zijn openheid en transparantie terug waardoor de verbinding met de omgeving en maatschappij is versterkt.

Een plek van verbinding en inspiratie

De totale oppervlakte van 67.000 m2 van het gebouw is weer de thuisbasis van de ruim 2.300 werknemers in Amsterdam. Daarnaast is er in het pand een ontmoetingsplaats en kennisplatform gecreëerd voor zowel de financiële sector als het grote publiek. De verplaatsing van het bankbiljettenbedrijf en de ruim 200 ton goud naar het Cashcentrum in Zeist, maakte het mogelijk de begane grond en de kelder van het gebouw open te stellen voor bezoekers.

Voormalige goudkluis wordt 'De Nieuwe Schatkamer'

Dit publieke deel (4.800 m2) in en rond de voormalige goudkluis noemen we De Nieuwe Schatkamer, een ruimte waar iedereen vanaf maart 2025 kan binnenlopen. Bezoekers kunnen er leren over de kernactiviteiten van DNB via tentoonstellingen, interactieve games, seminars en debatten en kunnen er onze bijzondere kunst- en geldcollectie bekijken.

Nieuwe Schatkamer opengesteld voor publiek

DNB-medewerkers, studenten, scholieren, buurtbewoners en alle andere geïnteresseerden ontmoeten elkaar straks vanaf maart 2025 in De Nieuwe Schatkamer. Zo weet DNB nog beter wat er in de samenleving leeft en kan DNB beter laten zien waar ze voor staat. Alle zes originele kluisdeuren zijn bewaard gebleven en te bezichtigen door iedereen.

70.000 ton aan bouwmaterialen bespaard

DNB ziet duurzame investeringen als een maatschappelijke plicht. Met de keuze voor renovatie in plaats van nieuwbouw is 70.000 ton aan bouwmaterialen bespaard. De milieu-impact is hierdoor 50% lager dan bij een volledig nieuw gebouw. Het nieuwe kantoor is klimaatvriendelijk in bouw en gebruik en gerenoveerd volgens de BREEAM Outstanding-duurzaamheidsnorm.

80% minder energieverbruik en CO2-uitstoot

Alle duurzaamheidsinterventies aan het kantoor op het Frederiksplein en de verhuizing van het goud en de bankbiljetten zorgen er tezamen voor dat in het vernieuwde kantoor sprake is van 80% minder energieverbruik en CO2-uitstoot dan vóór de renovatie.