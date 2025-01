Alles wordt duurder, inflatie in december 4,1 procent

CPI

Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In november was de inflatie 4,0 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De reguliere cijfers van de CPI van december worden op 14 januari gepubliceerd. Een inflatie is een waardevermindering van het geld en treedt op wanneer sprake is van een algemene prijsstijging van goederen en diensten in een markteconomie.

Duurder

Met het cijfer van december kan ook de inflatie van 2024 worden geraamd. Bij de snelle raming waren consumentengoederen en –diensten in het afgelopen jaar 3,3 procent duurder dan in 2023.