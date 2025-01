Voertuigdiefstal toegenomen in 2024

Het aantal gestolen voertuigen is in het afgelopen jaar licht toegenomen. 'In 2023 zijn in ons land 20.084 voertuigen gestolen, terwijl dat er in het afgelopen jaar 20.232 waren. Opvallend is dat het aantal gestolen vrachtauto's sinds 2021 weer flink toeneemt', zo meldt Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) donderdag. Van de 1.750 vrachtwagens die in 2024 zijn verdwenen, zijn er 862 teruggevonden.

Terugvinden

Ook bij het aantal gestolen auto's (6.495 in 2024) is het terugvindpercentage met bijna 58 procent relatief hoog, maar desondanks maakt VbV-directeur Edwin Karelsen zich zorgen. “Tien jaar geleden werden er nog meer dan 10.000 auto's gestolen. Sindsdien hebben we er hard aan getrokken om dat aantal te laten dalen. In 2021 verdwenen er ‘slechts’ 5.897, maar sindsdien stijgt dat aantal weer. We moeten dus maatregelen blijven treffen om diefstal te voorkomen, maar ook om de opsporing makkelijker te maken. Zowel de autobezitter als de fabrikant. Samen kunnen we het dieven echt nog een stuk lastiger maken.”

Motoren

Ook de diefstalcategorie motoren laat een stijging zien. In 2024 werden 1.877 motoren gestolen, ten opzichte van 1.799 in 2023. Van de 1.877 zijn er tot nu toe 560 teruggevonden.

Brommers

Alleen bij de brommers is er sprake van een daling. Na het ‘recordjaar’ 2015, waarin maar liefst 13.696 brommers, scooters en snorfietsen zijn gestolen, is er al drie jaar op rij een daling in de diefstalcijfers te zien. “Bovendien zijn we steeds beter in staat om die voertuigen terug te vinden. In 2015 was het terugvindpercentage vier procent, terwijl dat nu al jaren rond de vijftig schommelt", aldus Karelsen, die de hoop uitspreekt dat het aantal gestolen brommers volgend jaar onder de grens van 10.000 komt.