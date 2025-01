Overleden man aangetroffen Amsterdam

Vrijdag 10 januari 2025 heeft de politie een overleden persoon aangetroffen in een pand aan het President Steynplantsoen in Amsterdam Oost. De persoon is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen.

Omstreeks 14.20 uur krijgt de politie een melding dat er mogelijk overleden persoon zou liggen in een pand aan het President Steynplantsoen in Amsterdam Oost. De politie gaat direct ter plaatse en treft inderdaad in het pand een overleden persoon aan. De identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog onbekend. De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Forensische Opsporing en de recherche zijn een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Er is door Team Transport Amsterdam een calamiteitencontainer geplaatst ten behoeve van het onderzoek.