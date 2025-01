Jongens veroordeeld voor nachtelijke groepsverkrachting dakloze vrouw in park

De rechtbank Oost-Brabant heeft vier jongens veroordeeld voor een groepsverkrachting in Helmond in december 2023. Op grove wijze misbruikten zij een vrouw in het Helmondse Geukerspark. Een vijfde jongen is veroordeeld voor aanranding.

Geukerspark Helmond

Het dakloze en kwetsbare slachtoffer zat in de vroege ochtend in december 2023 in haar eentje in het Geukerspark in Helmond. Op een gegeven moment werd zij daar benaderd door een aantal van de verdachten. Ze sloten haar in, pakten haar armen vast en sleepten haar mee naar een grasveld. Daar drukten zij het slachtoffer tegen de grond, sloegen haar en drukten haar mond dicht. Vervolgens is zij op brute wijze meerdere malen en in meerdere rondes verkracht door de verdachten. Politieagenten troffen haar in het park aan met een opgezwollen neus en kaak en haar broek op haar knieën.

Grote impact

De rechtbank ziet dat de verkrachting een grote impact had en nog altijd heeft op het leven van het slachtoffer. Daarnaast roept een dergelijke verkrachting -in de nacht, in een openbaar park- gevoelens van afschuw en verontwaardiging op in de samenleving en zorgt het voor een gevoel van onveiligheid, vooral bij vrouwen.

Jeugddetentie en begeleiding

De verdachten maakten op grove wijze inbreuk op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Zij hadden geen oog voor het slachtoffer, maar bekommerden zich alleen om de bevrediging van eigen lustgevoelens. De vier verdachten die zich schuldig maakten aan de groepsverkrachting, waren allemaal minderjarig ten tijde van de verkrachting. Daarom past de rechtbank het jeugdstrafrecht toe. De rechtbank legt –wegens zijn geringere aandeel in de groepsverkrachting- aan één van hen 12 maanden jeugddetentie op en aan de andere drie verdachten 15 maanden jeugddetentie.

Schadevergoeding

Daarnaast ziet de rechtbank dat zij, als alleenstaande, minderjarige vreemdelingen, nog veel hulp en begeleiding nodig hebben bij het functioneren in de Nederlandse maatschappij. Naast de jeugddetentie moeten zij daarom een intensief begeleidingstraject volgen bij de jeugdreclassering. Aan het slachtoffer moeten zij een schadevergoeding betalen van in totaal 15.440,55 euro.

Aanranding door 18-jarige

Een vijfde verdachte, een 18-jarige man uit Middelharnis, maakte zich niet schuldig aan groepsverkrachting, maar aan aanranding. Ook hij was minderjarig ten tijde van die bewuste nacht. De rechtbank legt aan hem 4 maanden jeugddetentie op.