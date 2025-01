Eén op de vijf misdrijfverdachten staat vaak ook als verward geregistreerd

In 2024 registreerde de politie opnieuw meer overlast door personen met onbegrepen of verward gedrag. 'In totaal ging het om 149.827 incidenten. Een jaar eerder waren dat er nog 141.817, een stijging van 6 procent', zo blijkt uit de jaarcijfers die donderdag door de politie zijn gepubliceerd.

Stijgende lijn incidenten met verwarde personen

'Het aantal incidenten waarbij een persoon met verward of onbegrepen gedrag betrokken is, vertoont al jaren een stijgende lijn. Dit leidt niet alleen tot overlastincidenten, maar soms ook tot ernstiger feiten', aldus de politie. Van alle misdrijfverdachten had één op de vijf ook een of meer registraties van onbegrepen of verward achter zijn of haar naam.

'Zeer heftige incidenten'

Martin Sitalsing, politiechef Eenheid Noord-Nederland en portefeuillehouder Zorg & Veiligheid: ‘Het gaat soms om zeer heftige incidenten. Denk aan de gijzeling in Ede in maart vorig jaar of bijvoorbeeld aan moord of doodslag of zedendelicten. In dergelijke acute situaties, wanneer de veiligheid van mensen in het geding is, is het onze taak om op te treden. Maar in veel gevallen hebben de mensen waar wij komen behoefte aan hulp of zorg. Aangezien wij geen zorgverleners zijn, is de inzet van politie vaak niet de meest effectieve. Er moet daarom veel meer aandacht uitgaan naar hulp en zorg zodat we dergelijke situaties kunnen voorkomen. Het is aan de overheid om daar absolute prioriteit aan te geven en voldoende geld voor uit te trekken.’

Verdere afname geregistreerde misdrijven

Het aantal geregistreerde misdrijven lag vorig jaar een half procent lager dan in 2023. Winkeldiefstallen, cybercrime en verkeersgerelateerde misdrijven zijn in aantallen het meest gedaald. De daling in het aantal winkeldiefstallen heeft mogelijk te maken met het feit dat supermarkten maatregelen hebben genomen rondom zelfscankassa’s en dat de boosheid over prijsstijgingen, die vooral begin 2023 speelde, is weggeëbd.

Afname aantal woninginbraken zet door

Het aantal woninginbraken is verder afgenomen tot 22.305 (-2 procent ten opzichte van 2023). In 2013 lag dat aantal nog op 92.000.

Zekkenrollerij

Zakkenrollerij laat een forse afname zien van 24 procent ten opzichte van 2023. Deze daling heeft vooral in de tweede helft van het jaar plaatsgevonden. Het aantal incidenten waarbij sprake was van zakkenrollen was in 2022 het aantal bijna verdubbeld in vergelijking met de coronajaren 2020 en 2021. Sindsdien daalt zowel het aantal misdrijven als incidenten.

1.244 aanslagen met explosieven in 2024

Afgelopen jaar was er een forse toename in het aantal aanslagen met explosieven. Waar in 2023 nog 901 aanslagen met explosieven op woningen en bedrijven werden geregistreerd, waren dat er in afgelopen jaar 1244. Jos van der Stap, programmamanager High Impact Crime: ‘We hebben te maken met een fenomeen dat de afgelopen twee jaar een enorme vlucht heeft genomen. Dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van explosies in het land en die worden steeds ernstiger. De kern van het probleem zit in het gemak waarop mensen aan vuurwerkexplosieven kunnen komen, gecombineerd met de diepgewortelde vuurwerkcultuur in Nederland. Daardoor wordt ook steeds vaker naar dit extreme middel gegrepen om privéconflicten uit te vechten. Gelukkig krijgen we veel uitvoerders te pakken. Samen met partners in de keten en maatschappelijke partners bekijken we nu hoe we dit probleem fundamenteel te lijf kunnen gaan.’

Misdrijven met vuurwerk

Het aantal misdrijven met vuurwerk laat een daling zien. Dit komt doordat deze cijfers in januari nog niet volledig zijn, aangezien niet alle OM-dossiers op dit onderwerp al zijn verzonden.

Online criminaliteit

Tegenover de daling van cybercrime, waarbij ICT-apparatuur wordt ingezet om andere digitale middelen aan te vallen met een hack of ransomware, staat een stijging van het aantal geregistreerde misdrijven van online criminaliteit. Het gaat hier bijvoorbeeld om fraude met online handel, voorschotfraude, hulpvraagfraude en telefonische helpdeskfraude.

Aantal overlastincidenten blijft stabiel

Het aantal overlastincidenten was vorig jaar nagenoeg gelijk aan het cijfer van 2023. Het aantal meldingen van overlast door jongeren nam wel toe met 7 procent: van 83.746 in 2023 naar 89.736 een jaar later. Sinds het opheffen van de coronamaatregelen in 2022 is het aantal meldingen van geluidshinder in de loop der jaren fors teruggelopen. Dat geldt voor zowel geluidsoverlast door horeca als door evenementen. Het aantal geregistreerde gevallen van openbare dronkenschap daalde vorig jaar met 12 procent ten opzichte van 2023: 5394 meldingen tegenover 6046.

Landelijk meer prio 1-meldingen

De politie was landelijk in 2024 in 83,7 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier ter plaatse. Dit percentage ligt iets lager dan de voorgaande jaren, maar is nog steeds een goed resultaat gezien stijging van het aantal gemelde prio 1 incidenten van de afgelopen jaren. De cijfers verschillen overigens per eenheid. Zo nam het aantal prio 1-meldingen in Oost-Nederland met 12 procent toe terwijl in Zeeland-West-Brabant het aantal met 7 procent lager was dan in 2023.