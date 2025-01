Ministerie ontruimd nadat man ongeoorloofd binnentreedt

Rond het middaguur liep donderdag een man ongeoorloofd het ministerie van EZK binnen door met een medewerker mee naar binnen te glippen. Omdat hij zojuist vroegtijdig was weggelopen bij een zitting in het nabijgelegen Paleis van Justitie terwijl de rechter de man daar nog wilde houden voor de uitspraak, werd hij gevolgd door een aantal medewerkers van de parketpolitie.

De beveiliging van het ministerie dacht dat de man mogelijk een gevaar vormde en activeerde daarop direct het ontruimingsalarm, waarna het gehele pand ontruimd werd en de medewerkers buiten stonden. Uit camerabeelden is inmiddels gebleken dat de man het pand ook weer verlaten heeft. Daarna is het pand vrijgegeven en konden de medewerkers het pand weer in.

Hij was op eigen gelegenheid samen met een advocaat bij de rechtbank aanwezig voor de zitting en zat niet vast. De identiteit van de man is bekend, tegen hem wordt mogelijk nog proces-verbaal opgemaakt voor lokaalvredebreuk.