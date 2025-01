Man overleden na ongeval

In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 januari is rond 00:10 uur een 76-jarige man uit Weert om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval.

Net na middernacht werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een voertuig dat te water zou zijn geraakt aan de Meijelsedijk in Ospel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten voor de bestuurder en tevens enige inzittende van het voertuig. Onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer onwel is geworden achter het stuur, van de weg is geraakt en in een nabijgelegen sloot terecht is gekomen.