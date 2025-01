Tientallen ernstig verwaarloosde honden in bewaring genomen in Zuid-Holland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vrijdag 17 januari 74 honden in bewaring genomen in de Zuid-Hollandse plaats Zevenhoven. Het gaat met name om Boomer pups, een kruising tussen verschillende kleine hondenrassen.

71 honden in kelder woning

'Inspecteurs vonden 71 honden in de kelder van een woning. Ze zaten op elkaar gepakt in benches en ze waren slecht verzorgd. De honden zijn naar deskundige opvangadressen gebracht', aldus de NVWA die nader een onderzoek is gestart.

Ernstig vervuilde honden in benches

Inspecteurs waren naar Zevenhoven gegaan voor een inspectie bij een dierhouder. Omdat ze vermoedden dat deze houder ook een naastgelegen woning in gebruik had, namen de inspecteurs ook daar een kijkje. In de donkere kelder van deze woning troffen ze tientallen vooral jonge honden aan. Ze zaten in benches die op elkaar waren gestapeld en ze waren ernstig vervuild met hun eigen urine en uitwerpselen. In een slaapkamer vonden de inspecteurs nog 3 honden.

Erbarmelijk

Om de honden zo snel mogelijk uit deze erbarmelijke situatie te halen, heeft de NVWA ze in bewaring genomen. Bij verschillende opvangadressen worden de dieren gewassen, nagekeken door een dierenarts en krijgen ze zo nodig medische zorg. De eigenaar van de honden moet hiervoor de kosten betalen.

Maatregelen

De NVWA doet verder onderzoek. Onder andere naar waarom en hoe lang de dieren in de kelder zaten. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek bepaalt de NVWA welke andere maatregelen er worden genomen tegen de eigenaar van de honden.