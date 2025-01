Douane onderschept 13 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

Tijdens een controle afgelopen woensdag 15 januari op een empty depot op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven heeft de Douane 13 kilo cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

Coke verstopt in constructie container

De container waarin de drugs werden ontdekt, was eerder beladen met bevroren kippenborst en vanuit Brazilië aangekomen in de Rotterdamse haven. Na het lossen van de lading werd de lege container overgebracht naar het empty depot, waar de Douane de verdovende middelen aantrof in de constructie van een container.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.