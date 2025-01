Vrouw (42) 's nachts op straat met hete vloeistof overgoten in Maastricht

In het weekend voor kerst is in Maastricht een vrouw ernstig mishandeld. 'Ze is door een onbekend persoon overgoten met een hete vloeistof. Ze liep daarbij 1e en 2e graads brandwonden op', zo meldt de politie zaterdag. De politie is op zoek naar getuigen van deze ernstige mishandeling.

Hete vloeistof over vrouw gegooid

In de nacht van zaterdag op zondag 22 december liep een 42-jarige vrouw uit Maastricht over de Tiberiasstraat. Het was rond 1.00 uur in de nacht en ze hoorde dat er iemand van achteren aan kwam lopen. Deze persoon gooide een hete vloeistof over de vrouw waarna hij wegvluchtte op een scooter.

Onderzoek

De politie is meteen gestart met een onderzoek en heeft onder andere buurtonderzoek gedaan. Mogelijk zijn er getuigen die iets hebben gezien in die bewuste nacht. De politie roept op om dit te melden. Elk klein aanknopingspunt kan de doorbraak geven in het oplossen van deze zaak. De politie is bereikbaar via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.