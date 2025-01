OM eist taakstraffen en ontzegging vaarbewijs voor dodelijk speedbootongeluk Roermond

Drie mannen (65,59,55) uit de gemeenten Roermond en Linne waren op 5 september 2021 betrokken bij een dodelijk speedbootongeluk op de Maas in Roermond, waarbij twee boten op elkaar botsten. Alle vijf opvarenden raakten gewond, een van hen overleed later.

Eis OM

De drie verdachten stonden vrijdag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) verdenkt de mannen van dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Het OM eist tegen twee verdachten taakstraffen en een ontzegging van het vaarbewijs.

Dodelijk gewond

Op die zondagmiddag in september raakt een 20-jarige man uit Linne dodelijk gewond als twee speedboten hard tegen elkaar botsen op de Maas in Roermond. Zijn destijds 18-jarige vriendin heeft daarbij voor de rest van haar leven zwaar lichamelijk letsel opgelopen. De officier van justitie: “De gevolgen hebben een onbeschrijfelijk leed bij de nabestaanden, geliefden, vrienden en hun omgeving nagelaten, dat tot op de dag van vandaag voelbaar is.“

Zeer druk

Volgens de verbalisanten is het algemeen bekend dat deze locatie op een zonnige zomerse dag zeer druk wordt bevaren. Hierbij is het verkeer variërend van zeer snelle vaartuigen tot langzame vaartuigen. Uit het onderzoek komt een beeld naar voren dat het die dag en op dat moment ook heel druk was op die locatie.

Vaargedrag

Gelet op de vaststelling van de verkeersspecialisten en de getuigenverklaringen in combinatie met de drukte op die locatie is duidelijk geworden dat de risico’s tijdens het ongeval werden onderschat. Uit het onderzoek en het vaargedrag van beide bestuurders, de 55-jarige man en de 65-jarige man uit Linne, komt het beeld naar voren dat met grote snelheid op sterke boten werd gevaren op een plaats waar dit gelet op de locatie en specifieke omstandigheden niet gepast is. De 55-jarige man, zonder vaarbewijs, was in deze niet de schipper. Dat was de 59-jarige verdachte uit Roermond. Hij zat naast de bestuurder van de boot als gezagvoerder van het schip, want zonder vaarbewijs had het schip niet mogen varen. “Als gezagvoerder van de boot is hij nalatig geweest en had hij moeten ingrijpen”, zei de officier van justitie op zitting.

Strafeisen

Het OM eiste tegen de 65-jarige verdachte uit Linne alsook tegen de 59-jarige verdachte uit Roermond een taakstraf van 180 uren, waarvan 90 dagen vervangende hechtenis, mocht de taakstraf niet of niet goed worden voldaan. Daarnaast vorderde het OM de ontzegging van het vaarbewijs voor de duur van één jaar. Verder eiste het OM toewijzing van de schadevordering voor het inmiddels 21-jarige slachtoffer met zwaar lichamelijk letsel. Wat het OM betreft wordt er voor de 55-jarige verdachte uit Linne toepassing gegeven aan de schuldigverklaring zonder oplegging van een straf. De officier van justitie beschreef de specifieke omstandigheden van deze verdachte: “De nachtmerrie van iedere ouder heeft deze verdachte moeten ondergaan. Hij heeft namelijk zijn zoon moeten begraven. Daarnaast is het zo dat hij ook nog schuld aan dit ongeval heeft met deze ernstige gevolgen. Dat is een last die hij de rest van zijn leven met zich meedraagt. Verder komt ook uit het rapport van de reclassering naar voren dat een gevangenisstraf of taakstraf niet passend is. Enkel een financiële sanctie.”

De rechter doet over vier weken uitspraak in de zaak.