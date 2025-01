Twee keer poging brandstichting bij café in Breda

De afgelopen dagen is in Breda twee geprobeerd een café aan de Ginnekenmarkt in brand te steken. 'We hebben na de laatste keer een verdachte aan weten te houden. We zoeken getuigen en camerabeelden', zo meldt de politie zondag.

Getuigen gezocht

Op vrijdag 17 januari 2025 om 06.55 uur kwam er een melding binnen dat er bij een café aan de Ginnekenstraat geprobeerd was brand te stichten door vermoedelijk een molotovcocktail door de ruiten naar binnen te gooien. Er was gelukkig geen brand uitgebroken. Er is een aangifte opgenomen en een onderzoek werd opgestart. We zijn op zoek naar getuigen die op deze dag tussen 6.30 en 7.30 uur iets verdachts gezien hebben in de straat. Ook zijn camerabeelden welkom waar de mogelijke verdachte(n) op zouden kunnen staan.

Tweede keer

Op zondag 19 januari 2025 om 07.20 uur kwam de tweede soortgelijke melding binnen van het zelfde café. Er was weer geprobeerd brand te stichten met mogelijk een molotovcocktail. Ook deze keer was het niet gelukt. Er was een signalement van een mogelijke dader verspreid en korte tijd later wist de politie een 18-jarige man uit Breda aan te houden. Zijn rol in deze zaken wordt onderzocht.