1,5 jaar cel voor seks met weggelopen meisje in Assendelft

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een 35-jarige man tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor het hebben van seks en het aan het wettig gezag onttrekken van een 11-jarig meisje in zijn woning in Assendelft.

Mee naar huis genomen

De verdachte was in de vroege ochtend van 23 september 2023 op het station van Breda in contact gekomen met het 11-jarige slachtoffer. Zij was na een ruzie van huis weggelopen en is met de verdachte meegegaan naar zijn huis in Assendelft. Daar heeft de verdachte haar ongeveer een etmaal laten verblijven, zonder iemand te bellen of de politie in te schakelen. Hij heeft haar wodka geschonken en heeft vervolgens bij hem thuis meermalen seks met haar gehad. Een dag later heeft hij haar 's ochtends vroeg op een voor haar onbekend station achtergelaten. Daar heeft ze iemand huilend verteld over het misbruik. Ook aan de politie heeft ze heel precies verteld wat haar is overkomen in de woning van de verdachte.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank vindt de verklaringen van het slachtoffer en de getuige die ze op het station had ontmoet betrouwbaar. Samen met het verhoor van de politie en de verklaringen van de verdachte is er volgens de rechtbank voldoende bewijs voor het seksueel misbruik en het onttrekken aan het wettig gezag.

De verdachte wist dat het meisje (vanwege ruzie) was weggelopen en hij wist ook dat zij minderjarig was. Toch heeft hij geen hulp ingeschakeld maar misbruik gemaakt van haar onzekere situatie. Minderjarigen bevinden zich in een kwetsbare ontwikkelingsfase en moeten op seksueel gebied beschermd worden, ook tegen zichzelf. De verdachte heeft zijn eigen gevoelens boven de belangen van zijn slachtoffer gesteld. Dit alles rekent de rechtbank hem zwaar aan.

De rechtbank neemt de jonge leeftijd van het slachtoffer in haar beslissing mee, en het feit dat het om een zeer kwetsbare minderjarige gaat. De verdachte is niet eerder voor een strafbaar feit veroordeeld. Hij heeft in deze zaak geen openheid van zaken gegeven en geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden. Naast de anderhalf jaar gevangenisstraf, moet de verdachte het slachtoffer vijfduizend euro schadevergoeding betalen.