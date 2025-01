Filerecords in 2024, minister Madlener onderneemt actie

Het was in 2024 historisch druk op de Nederlandse wegen: nog nooit was de filedruk zo hoog. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. De belangrijkste oorzaak is dat veel mensen vaak op hetzelfde tijdstip tegelijkertijd in de auto stappen. Daarom start minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag de nieuwe campagne ‘Spitsvrij’, die mensen oproept om de spits vaker te mijden, als dat voor hen mogelijk is.

In 2024 steeg de filedruk op rijkswegen met maar liefst 12% ten opzichte van 2023. Filedruk is de lengte van de file vermenigvuldigd met hoe lang de file duurt. Vorig jaar ontstond 77% van de files tijdens de spits. Ongevallen waren goed voor 10% van de files, en 6% kwam door geplande werkzaamheden. In 2025 zal dat niet anders zijn. Zelfs als de hoeveelheid verkeer in de spits hetzelfde blijft, zullen de files verder toenemen als gevolg van grote, noodzakelijke wegwerkzaamheden die gepland staan.

Spitsvrij rijden om files te minderen

Dinsdag en donderdag zijn de dagen met de meeste files. Spitsvrij rijden is een goede manier om files te minderen. Niet iedereen kan buiten de spits rijden, maar mensen die dit wel kunnen, kunnen op die manier een steentje bijdragen aan het terugdringen van de spitsproblemen.



Spitsvrij rijden betekent reizen buiten de piekuren van 7:00 en 9:00 en 16:30 en 18:00 uur. Bijvoorbeeld door op dinsdag of donderdag thuis te starten en later naar het werk te gaan.



Minister Madlener: “De files in ons land zijn meer dan een ergernis: ze kosten ons tijd en geld, bovendien werken ze onveilige situaties in de hand. Door bewuster te kiezen op welke tijden we reizen, kunnen we files fors terugdringen. Het vraagt om een mentaliteitsverandering, maar de voordelen zijn groot. Samen kunnen we het verschil maken. Daarom starten we vandaag de campagne ‘Spitsvrij’.”

Over de campagne

Met de campagne ‘Spitsvrij’ wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mensen bewust maken van de voordelen van spitsvrij rijden en hen aanmoedigen om op het werk te bespreken wat er mogelijk is. Want wie de spits mijdt, wint tijd, is meer tevreden en productiever. De campagne is de komende maand te zien op televisie, in dagbladen, magazines, op out-of-home borden en via sociale media.



Op vanAnaarBeter.nl kunnen mensen ook komend jaar weer alle informatie vinden over wegwerkzaamheden aan rijkswegen en over de verwachte hinder. Actuele informatie over verkeershinder en files is te vinden op Rijkswaterstaatverkeersinfo.