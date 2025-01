1.000 woningen voor (her)starters met StartR woningen in Rotterdam

Of je nu uit huis wilt maar wel in de buurt wilt blijven wonen of door omstandigheden snel een nieuwe woning nodig hebt: in Rotterdam kun je je aanmelden voor een StartR woning. Dit meldt de gemeente Rotterdam woensdag.

Woningtekort

Het tekort aan woningen is groot en de wachttijden lang. Vooral jongeren kunnen moeilijk aan een huis komen. Daarom ontwikkelt Rotterdam de komende jaren samen met het Rijk en de Provincie Zuid-Holland compacte sociale huurwoningen: StartR woningen.

Duurzaam

StartR woningen zijn woningen die in een fabriek worden gebouwd van duurzame en herbruikbare materialen. De woningen zijn compact en bedoeld voor 1 of 2 personen. Iedere woning heeft een eigen kookgelegenheid, toilet en douche. Elk woonblok heeft een gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er is ook een fietsenstalling, een aantal parkeerplaatsen en / of deelvervoer beschikbaar.

Tijdelijk

De StartR woningen kunnen overal in de gemeente Rotterdam komen. Het gaat om locaties die 10 tot 30 jaar beschikbaar zijn en die de bestemming ‘wonen’ hebben of kunnen krijgen. Als de periode is afgelopen, kunnen de woningen verplaatst worden naar een andere locatie. Daarnaast wordt gekeken naar transformatie: het verbouwen van een kantoor of school tot woningen. Wethouder Zeegers: “Vooral jongeren en herstarters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Denk bijvoorbeeld aan thuiswonende jongeren tot 27 jaar die al klaar zijn met hun studie en een baan hebben. Samen met woningcorporaties en ontwikkelaars maken we nu snel stappen om voor hen een tijdelijke zelfstandige woonruimte te realiseren”.

Doelgroep

Twee derde van de woningen is speciaal bestemd voor jongeren tot 27 jaar die al in de buurt van de locaties wonen. Dit biedt hen de kans om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen en hun sociale leven voort te zetten. Daarnaast worden de overige woningen toegewezen aan statushouders, die met hun verblijfsvergunning een nieuw begin maken in Rotterdam. De gemeente ontving vorig jaar 8,7 miljoen euro van het Rijk om de bouw van deze tijdelijke woningen te versnellen. Een belangrijke voorwaarde was dat maximaal een derde van de woningen beschikbaar wordt gesteld aan deze nieuwe Rotterdammers. Dankzij de jongeren, die de buurt al goed kennen en hier een sociaal netwerk hebben, kunnen nieuwkomers een warm welkom krijgen en kunnen zij zich snel thuis voelen in hun nieuwe omgeving. Daarnaast kunnen zij met vragen altijd terecht bij de gemeente of de verhuurder.

Inschrijven

Zodra de StartR woningen zijn opgeleverd, kunnen belangstellende jongeren uit de wijk zich inschrijven bij de woningcorporatie die de locatie gaat beheren. De bewoning is tijdelijk, na enkele jaren kunnen bewoners doorstromen naar een vaste woning. Dat kan omdat hun inschrijving bij Woonnet gewoon doorloopt. De woningcorporatie bepaalt voor hoeveel jaar de woning gehuurd mag worden. Afhankelijk van het inkomen, kunnen de bewoners recht hebben op huurtoeslag.

Locaties

De acht nieuwe locaties zijn: het Hefpark in Feijenoord, Laan van Magisch Realisme in Nesselande, het Toepad in De Esch, Verolme in IJsselmonde, Wilgenring en Meijersplein in Schiebroek, Krimsloot in Hoek van Holland en De Ark in Rozenburg. Op basis van de ervaringen met deze locaties volgt een studie voor nog eens 900 woningen. Uiteindelijk moeten er in totaal 2000 sociale huurwoningen komen. Hiermee dringt Rotterdam de woningnood voor jongeren een stukje terug.

