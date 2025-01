Drie mannen aangehouden voor bankhelpdeskfraude

De politie heeft op dinsdagochtend 21 januari drie mannen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. Het slachtoffer is een man van 85 jaar uit Doesburg.

Slachtoffer

Het slachtoffer werd gebeld door één van de verdachten die een valse naam opgaf en zich voordeed als bankmedewerker. De verdachte vertelde het slachtoffer dat zijn bankpas was verlopen en dat er iemand van de bank langs zou komen om de bankpas op te halen. De verdachte gaf nog een code aan het slachtoffer. Deze kon het slachtoffer delen met de bankmedewerker aan de deur, ter controle dat de medewerker bij de juiste persoon aan de deur stond. Het slachtoffer werd verzocht om aan de telefoon te blijven.

Na een tijdje werd er bij het slachtoffer aangebeld. De ‘bankmedewerker’ vroeg om de bankpas en enkele andere goederen. Om het vertrouwen te winnen gaf de verdachte aan dat hij naar het hoofdkantoor van de bank moest en vanavond terug zou komen. Het slachtoffer gaf zijn bankpas en andere goederen mee aan de verdachte.

De oplichting had een grote impact op het 85-jarige slachtoffer. Naast de financiële schade is het slachtoffer ook erg geschrokken en had het incident een mentale impact op de man.