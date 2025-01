Politieonderzoek dood Daniel van Vliet heropend na nieuwe informatie

De politie heropent een onderzoek dat bijna tien jaar geleden werd afgesloten. Op 4 augustus 2015 werd de toen 21-jarige Daniel van Vliet door zijn familie als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn lichaam aangetroffen in de gracht bij de Nobelpoort in Zierikzee. Destijds onderzocht de politie de oorzaak van zijn overlijden. Uit dat onderzoek kwamen toen geen aanwijzingen die wezen op een misdrijf of betrokkenheid van derden.