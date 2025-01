Topstukken buitgemaakt bij plofkraak Drents Museum

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er een explosie gemeld bij het Drents Museum in Assen. Tijdens een persconferentie maakte de directie van het museum bekend dat het om een roof ging waarbij verschillende topstukken uit het museum zijn buitgemaakt, waaronder de gouden helm van Cotofenesti..

Volgens museumdirecteur Harry Tupan gaat het om stukken uit de tentoonstelling Dacia, Rijk van goud en zilver. De tentoonstelling bestond uit 673 stukken die te leen waren vanuit verschilde Roemeense museua. De stukken zouden aanstaande maandag terug gaan naar Roemeniƫ

De kunstroof vond zaterdagochtend rond kwart voor vier plaats. De politie ging al snel uit dat de explosie een plofkraak was om zo toegang te krijgen tot het museum. Tussen Rolde en Marwijsoord werd drie kwartier later een brandende auto aangetroffen. De politie gaat er vanuit dat deze auto betrokken is geweest bij de kunstroof.