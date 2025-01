Man gewond bij steekincident, vrouw aangehouden

Een 59-jarige man is zaterdag 25 januari, zwaargewond geraakt nadat hij is gestoken. Agenten hebben een 59-jarige vrouw aangehouden. Het gaat vermoedelijk om een conflict in de relationele sfeer. De recherche doet verder onderzoek naar dit geweldsincident.

De hulpdiensten werden zaterdagochtend rond 10.00 uur opgeroepen voor een steekincident in een woning aan de Van Gaasbeekstraat. Ter plekke troffen agenten daar een gewonde man aan. Een traumahelikopter werd ingevlogen voor medische bijstand. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De vrouw is als verdachte aangehouden en overgebracht naar een politiecel. De woning is afgezet als plaats delict. Agenten en forensische rechercheurs doen daar sporen- en buurtonderzoek.