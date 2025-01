Gaslekkage in woning

De doorgaande weg in het dorp Lennisheuvel is maandagavond afgesloten geweest na een gaslekkage in een woning. Naast medewerkers van netbeheerder Enexis spoedde ook de brandweer zich naar de plaats van het incident. Brandweerlieden sloten de straat af en hielden de situatie veilig. Medewerkers van de netbeheerder hebben het lek in de meterkast gerepareerd. Naar verluid zou de lekkage veroorzaakt zijn nadat men bezig was met boren. De bewoners en huisdieren stonden veilig buiten, dus niemand raakte gewond.