Negen illegale migranten aangehouden in ijskoude vrachtwagen in Vlaardingen

Op vrijdag 24 januari zijn aan de Vulcaanweg in Vlaardingen in een vrachtwagen negen illegale migranten ontdekt en aangehouden. Dit meldt de politie woensdag.

Op punt van vertrek

'De vrachtwagen stond op een schip dat op het punt stond te vertrekken naar Engeland. De chauffeur van de vrachtwagen, een 40-jarige man uit Turkije, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel/mensenhandel. De man is inmiddels voorgeleid', aldus de politie. De illegale migranten, allen mannen in de leeftijd tussen de 25 en 42 jaar, komen uit Irak, Turkije en Koeweit. De politie doet verder onderzoek.

Nul graden

Tijdens een routinecontrole met een hondengeleider werd een zogeheten ‘ashanger’ aangetroffen. Deze man bevond zich onder de vrachtwagen. Vervolgens ontdekte de politie in de koelcel van de vrachtwagen, die normaal gesproken -18 graden koud is, maar waarvan de thermometer nu nul graden aangaf, nog eens acht mannen.

Onderzoek

De illegale migranten zijn aangehouden voor het niet in bezit hebben van een geldig identiteitsbewijs en omdat ze zich op verboden terrein bevonden. Ze zijn overgedragen aan de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM), om de juiste identiteit vast te stellen. Het Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel (TMM) van de AVIM stelt een nader onderzoek in naar de mogelijke smokkel van deze illegale migranten.