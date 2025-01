Drie personen aangehouden in onderzoek naar diefstal uit Drents Museum

De politie heeft in Noord-Hollandse Heerhugowaard drie personen aangehouden voor hun betrokkenheid bij de inbraak in en diefstal uit het Drents Museum van afgelopen zaterdag 25 januari.

De verdachten zitten in volledige beperkingen en worden gehoord over hun rol bij de diefstal. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Op basis van rechercheonderzoek, camerabeelden en de vele tips van het publiek, konden de verdachten worden aangehouden.

Verdachte in bouwmarkt in Assen

De politie heeft woensdag beelden gepubliceerd van een verdachte man in een bouwmarkt in Assen. De politite is nog steeds op zoek naar deze verdachte. Weet u wie hij is? Laat het de politie dan weten. Bekijk de beelden hier.

Gestolen kunst

De gestolen kunst is niet terug gevonden. De zoektocht hiernaar is nog steeds in volle gang