OM: Drie verdachten Drentse kunstroof blijven 14 dagen langer vast

De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland in Assen heeft besloten dat de drie verdachten, twee mannen en een vrouw uit Heerhugowaard, in de zaak van de kunstroof uit het Drents Museum in Assen veertien dagen langer vast blijft zitten. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.

Betrokkenheid

'Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de inbraak in het museum en de diefstal van vier waardevolle Roemeense kunstschatten in de vroege ochtend van zaterdag 25 januari 2025. Bij die inbraak is sprake geweest van een ongekend zware explosie', aldus het OM.

'Blijf informatie delen'

Het onderzoek is nog steeds in volle gang. Politie en OM werken met man en macht om zicht te krijgen op de kunstschatten. Wij blijven het publiek oproepen om informatie te delen. Dit kan waardevol zij in het vinden van de kunstschatten.