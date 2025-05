18 jaar cel geëist in moordzaak zonder lijk

Het onderzoek naar de verdwijning gaat in december 2022 van start als de familie aangifte doet bij de politie. Het slachtoffer zou op 18 december het vliegtuig pakken vanuit Suriname naar Nederland, maar kwam nooit aan. Ook zijn bagage, laptop en mobiele telefoon waren verdwenen. De man zou voor het laatst gezien zijn bij een woning aan de Indira Gandhiweg in Lelydorp in Suriname.

Camerabeelden

De politie legt direct contact met de Surinaamse autoriteiten en vraagt de camerabeelden op van een bewakingscamera die gericht is op het terrein waar het slachtoffer een aantal gebouwen had. Op de beelden is te zien hoe de verdachte op het perceel van het slachtoffer arriveert met zijn auto en ruim een uur later in zijn eentje weer vertrekt. Verder worden er in een woning op het terrein twee bloedspatjes aangetroffen op de muur in de keuken die van het slachtoffer zijn. Daarnaast verklaren getuigen dat ze die middag ook een sterke bloedgeur roken in de woning. Op 16 januari 2024 wordt de Hagenaar in zijn woonplaats aangehouden.

Ruzie om geld

De verdachte beroept zich tijdens zijn eerste verhoren op zijn zwijgrecht, maar gaat vanaf zijn 5e verhoor verklaren. De verdachte zou met het slachtoffer ruzie hebben gehad over geld dat hij aan het slachtoffer zou hebben geleend. Hij zou boos zijn geworden en het slachtoffer een klap of duw hebben gegeven, waarbij het slachtoffer met zijn hoofd op de grond zou zijn gevallen en op slag dood was. Vervolgens zou hij het lichaam in de Suriname rivier hebben gegooid.

Voorbedachte rade

Volgens het OM staat echter vast dat de verdachte het slachtoffer met voorbedachte rade van het leven heeft beroofd en daarna het lichaam heeft weggemaakt. Kort voor de moord stuurt de verdachte naar de zus van het slachtoffer dat hij echt moet beginnen met terugbetalen, anders gaat verdachte hem in Nederland aanpakken. Zoekt de verdachte op internet naar een taser en op de term: “hoeveel as na crematie mens”. En heeft de verdachte de achterbank van zijn auto kort na de moord laten vervangen.

“Na het plegen van dit misdrijf heeft de verdachte het lichaam van het slachtoffer verborgen, met het oogmerk om het feit en de oorzaak van het overlijden te verhelen”, aldus de officier van justitie. “Door deze handelingen heeft de verdachte niet alleen het slachtoffer zijn leven ontnomen, maar ook de nabestaanden beroofd van de mogelijkheid om op een waardige wijze afscheid te nemen.”