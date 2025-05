Provincie Noord-Holland verleent ontheffing voor woningbouw Lange Weeren

De provincie Noord-Holland heeft een ontheffing verleend voor het project Lange Weeren in de gemeente Edam-Volendam. 'De gemeente wil op deze locatie 1160 nieuwe woningen bouwen', zo meldt de provincie.

Bouwopgave en waterberging

'Het project draagt bij aan de (regionale) bouwopgave en aan de realisatie van de waterberging', aldus de provincie. De gemeente Edam-Volendam heeft de provincie verzocht om een ontheffing te verlenen omdat de locatie gelegen is in Beschermd Landschap (BL). Nu Gedeputeerde Staten de ontheffing hebben verleend kan de gemeente verder met de volgende stap in de planologische procedure.