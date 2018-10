Ajax en Kasper Dolberg verlengen contract

Denemarken

Dolberg (Silkeborg, 6 oktober 1997) kwam in 2015 op 17-jarige leeftijd over van het Deense Silkeborg IF. De spits maakte op 26 juli 2016 zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax-PAOK Saloniki (1-1). Tot nu toe speelde hij 85 wedstrijden voor Ajax 1 en scoorde hij 36 keer.