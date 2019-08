Dani de Wit van Ajax naar AZ

Jong Oranje

De Wit werd op 28 januari 1998 geboren in Hoorn en speelt sinds 2006 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte op 25 februari 2018 zijn debuut in de hoofdmacht tijdens de wedstrijd Ajax-ADO Den Haag (0-0). De international van Jong Oranje speelde in totaal dertien wedstrijden in Ajax 1.

KNVB beker en Johan Cruijff Schaal

Met het eerste elftal werd De Wit afgelopen seizoen kampioen van Nederland en won hij de KNVB beker. Op 27 juli van dit jaar won hij tevens de Johan Cruijff Schaal. Met Jong Ajax werd hij in het seizoen 2017/2018 kampioen van de Jupiler League.