Max Verstappen verlengt contract met drie jaar bij Red Bull

De formule 1 coureur Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met drie jaar verlengd. De Nederlanders rijdt al sinds 2015 in de formule 1 en begon zijn carrière bij Toro Rosso om in 2016 over te stappen naar Red Bull.

Op zijn website laat Verstappen weten: ‘Ik ben ontzettend blij om mijn overeenkomst te hebben verlengd. Red Bull had het geloof in mij om me de kans te geven om in de Formule 1 te debuteren, waar ik altijd dankbaar voor ben geweest.’

Sinds de overstap naar Red Bull is er duidelijk progressie te zien in de prestaties van de coureur. Zo wist hij acht GP’s te winnen en werd afgelopen seizoen derde in de stand om de wereldkampioenschap. De vooruitgang heeft vooral te maken met de nieuwe motor van Honda die in de Red Bull ligt sinds afgelopen seizoen.