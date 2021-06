Verstappen pakt zijn 13e F1-overwinning met de GP van Frankrijk

Alles wat je van een Forrmule1-race kan en mag verwachten zat vandaag in de GrandPrix van Frankrijk waar Max Verstappen zijn 13e F1-overwinning boekte.

'Thriller'

Om met de woorden van Olaf Mol te spreken: het was een ware 'Thriller'. Verstappen startte vanaf pole-position maar moest door een lichte overstuur in de eerste bocht zijn koppositie al direct afstaan aan Lewis Hamilton die hem op de spreekwoordelijke hielen zat en gretig profiteerde op kop kwam te rijden en een steeds grotere voorsprong wist te bereiken die na 15 ronden al was opgelopen naar bijna 3 seconden.

Bandenwissel

Verstappen liet zich echter niet uit het veld slaan en bleef kalm en beheerst. Na de eerste bandenwissel van alle teams kwam Hamilton vlak achter Verstappen het circuit weer oprijden. Inmiddels reed Perez op de eerste plaats maar die moest in rond 25 naar binnen voor een set nieuwe banden.

Verstappen en Hamilton in gevecht

Verstappen wist zijn voorsprong in de koppositie steeds verder uit te bouwen en kwam op 20 ronden voor de finish op een voorsprong van ongeveer 3 seconden op Hamilton.

Tweede pitstop Red Bull

Toe kwam Red Bull met een verrassende snelle tweede pitstop en wisselde naar een set van de medium band. Het gat dat Verstappen vervolgens moest dichtrijden op Hamilton die op de koppositie reed bedroeg 19 seconden. Verstappen maakte het verschil met 'grote stappen' kleiner en uiteindelijk met nog twee ronden te gaan kwam hij op DRS-afstand van Hamilton en wist in de 52e ronde op het lange rechte stuk op het circuit hiervan te profiteren en schoot hij voorbij zijn rivaal en pakte zo de eerste plaats. Hamilton werd tweede en de derde plaats was voor teamgenoot Sergio Perez.

Klassement

Verstappen behaalde vandaag met de overwinning 26 volle punten en komt daarmee op een totaal van 131 in het klassement en bouwt dus zijn voorsprong op Hamilton met de vandaag behaalde 8 punten uit naar 12 punten. Hamilton pakte namelijk 18 punten en staat in het klassement nu op 119 punten. Derde staat nu op 84 punten.