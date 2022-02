'Programmering dwingt shorttrackers om snel te herstellen'

De shorttrackers hebben in Beijing een vol programma. Zó vol, dat sommige schaatsers op één dag op meerdere in actie komen. Om zo goed mogelijk te herstellen, is een zorgvuldig plan van aanpak onmisbaar. Dit zegt Willem-Paul Wiertz van het Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Morgen staan voor de shorttrackers Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat en Jens van ‘t Wout eerst de heats voor de 500 meter gepland. Amper drie kwartier later moeten ze aan de start verschijnen in de halve finale van de 5000 meter relay. Hierdoor hebben ze nauwelijks tijd om tussendoor te herstellen.

Wiertz: 'Als ze na hun eerste race van het ijs af komen, kunnen de schaatsers het beste in beweging blijven, bijvoorbeeld door op een hometrainer uit te fietsen. Zo blijven ze goed op temperatuur en stimuleren ze de doorbloeding van hun beenspieren. Dit helpt om de verzuring tegen te gaan.'

'Ze kunnen bovendien de prestaties op het volgende onderdeel, de relay, stimuleren door cafeïnekauwgum te kauwen. Dit zorgt ervoor dat ze alerter zijn en dat hun reactiesnelheid toeneemt. De dosis is wel belangrijk: ze moeten 200 tot 240 milligram cafeïne – dat is evenveel als in 3 koppen koffie of blikjes energy drink – binnenkrijgen.'

Natuurlijk is het wel van belang dat de shorttrackers hun plan van aanpak tussen de races in goed getraind hebben, zodat ze er tijdens de Spelen hun voordeel mee kunnen doen en niet voor verrassingen komen te staan.