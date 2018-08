Gaan we straks betalen voor onze wasbeurt?

Onderzoekers van de TU Delft en Lund University (Zweden) hebben in de praktijk aangetoond dat betalen per wasbeurt leidt tot zuiniger gebruik van wasmachines. De wetenschappers publiceren hierover in het blad Journal of Cleaner Production.

Normaal gesproken koop je als consument een wasmachine en daarmee is de zaak grotendeels af. Maar je zou ook een alternatief model kunnen gebruiken, waarbij je een wasmachine huurt van een bedrijf en je vervolgens per wasbeurt betaalt. ‘Van een dergelijk pay-per-use businessmodel, in dit geval voor wasmachines, verwachten we een positieve uitkomst voor het milieu’, zegt prof. Nancy Bocken, eerste auteur en onderzoeker bij Lund University en de Delftse faculteit Industrieel Ontwerpen (IO). ‘Consumenten worden door deze opzet immers meer bewust van hun consumptiepatroon en worden bovendien financieel gestimuleerd om zuinig te zijn. De leveranciers worden op hun beurt gestimuleerd om een efficiënte, zuinige en goed onderhouden wasmachine te bieden.’

Praktijk

Of deze aannames ook daadwerkelijk op gaan, hebben de onderzoekers nu in de praktijk getest. ‘Er zijn nog maar weinig studies gedaan naar de milieu-impact van pay-per-use businessmodellen waarbij direct naar de impact in de praktijk wordt gekeken’, zegt coauteur en onderzoeker bij IO prof. Ruth Mugge. ‘We hebben dat wel gedaan, onder meer via een diepgaande case study in samenwerking met het bedrijf HOMIE, dat betalen per wasbeurt aanbiedt.’

HOMIE

HOMIE is een spin-off bedrijf van de TU Delft, mede opgericht door Bocken*: ‘We hebben direct gemeten hoe pay-per-usebijdraagt aan duurzamer (zuiniger) consumptiegedrag. We volgden daarvoor langdurig groepen gebruikers. Het bleek dat het aantal wasbeurten per maand significant daalde en ook de temperatuur waar gemiddeld op werd gewassen (wat uiteraard energiezuiniger is).’

Potentie

‘Het blijkt dus dat pay-per-use daadwerkelijk de potentie heeft om duurzamer gebruik van producten te stimuleren’, concludeert Bocken. ‘Wanneer klanten moesten gaan betalen, na de eerste gratis maand, daalde het totaal aantal wasbeurten en de gemiddelde wastemperatuur. De reductie in wastemperatuur werd vooral behaald door klanten die voorheen gewend waren om op hogere temperaturen te wassen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat precies de beste manier is om pay-per-use in te zetten in de praktijk.’