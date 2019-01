TU Delft studenten demonstreren prototype persoonlijk vliegtuig met een live test vlucht

Op 30 januari zal Silverwing, een studententeam van de TU Delft, hun zelf ontworpen software voor autonoom vliegen testen in hun testhal in Delft.

De software is geschreven voor de Boeing GoFly competitie. Tijdens de demonstratie zal een half-schaalmodel van het elektrisch eenpersoons vliegtuig manoeuvres zoals landen, opstijgen en autonoom vliegen uitvoeren.

Het schaalmodel is het resultaat van ruim een jaar lange inspanning van het team en is gebaseerd op het ontwerp waarmee ze eerder dat jaar Fase 1 van de competitie hebben gewonnen. Het zal de voorganger zijn van het vliegtuig dat het team in de komende maanden zal fabriceren om de GoFly prijs van $1M te bemachtigen. “Voor ons is vaak en zo vroeg mogelijk testen de sleutel tot succes in de GoFly competitie”, aldus James Murdza, de teammanager van Silverwing.

Het verhaal achter Silverwing

Een kleine groep studenten van de TU Delft deed in juni 2018 mee en won de eerste fase, de ontwerpfase, van de GoFly prijs. Een wedstrijd gesponsord door Boeing met het doel om de grenzen te verleggen van persoonlijke luchtvaart. Van de wereldwijd 200 ontwerpen werd Silverwing een van de tien winnaars en daarbij het enige winnende Europese studententeam. Het team groeide snel uit tot een multidisciplinaire groep van 33 studenten met acht verschillende nationaliteiten.

Het Design

In lijn met een sterke passie voor innovatie, is het ontwerp volledig elektrisch en in staat om autonoom te vliegen. Het vliegtuig wordt van stroom voorzien door batterijen met een hoge energiedichtheid en vereist geen verdere handelingen van de piloot om de vlucht te voltooien. De grote vleugel voorziet het vliegtuig efficiënt van lift tijdens de horizontale vlucht terwijl de kleine voorste vleugel controle en stabiliteit biedt. Twee, grote getunnelde propellers optimaliseren efficiëntie en minimaliseren het geluid terwijl ze tijdens de horizontale vlucht een topsnelheid van meer dan 100km/uur realiseren en daarnaast genoeg stuwkracht leveren voor een gecontroleerde verticale start en landing. Boven alles is de veiligheid gegarandeerd tijdens de vlucht. Het vliegtuig beschikt over een laagvermogen back-up systeem en is in staat om in geval van nood een buiklanding te verrichten. “Wij automatiseren de vluchtprocedures en manoeuvres wanneer mogelijk om ons voertuig betrouwbaarder te maken”, aldus Ralph Krook, hoofd controle systemen en simulatie van het team.

De Wedstrijd

De GoFly prijs bestaat uit drie fases: een design fase, een test fase en een laatste ‘fly-off’ in oktober 2019. Iedereen, overal ter wereld, is vrij om zich aan te melden om een vliegmachine te ontwerpen en te produceren. In de “fly-off’ moeten de vliegtuigen verticaal opstijgen een parcours van elf kilometer afleggen om daarna weer verticaal te landen. Daarbovenop worden punten toegekend voor lage geluidsuitstoot, kleine afmetingen en snelheid.