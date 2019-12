ESA gaat met 'ruimtevuilniswagen' ruimtepuin opruimen

ESA start in 2025 met het opruimen van zogenaamd ruimtepuin. Ruimtepuin zijn door de mens gemaakte objecten groter dan 10 centimeter die tijdens lanceringen in de ruimte rond de aarde terecht zijn gekomen en die niet meer actief worden gebruikt. Ze vormen een gevaar voor bestaande wel actieve satellieten en het ruimtestation ISS.

ClearSpace-1

ClearSpace-1 zal de eerste ruimtemissie zijn die speciaal bedoeld is om ruimtepuin uit hun baan om de aarde te verwijderen. De eerste lancering voor het schoonmaakproject staat gepland voor in 2025. De missie wordt verworven als een servicecontract met een door startups geleid commercieel consortium, om een nieuwe markt te creëren voor onderhoud aan actieve satellieten die in een baan om de aarde draaien en voor het verwijderen van ruimtepuin.

Consortium

Na een competitief proces zal een consortium onder leiding van het Zwitserse startup ClearSpace - een spin-off bedrijf dat is opgericht door een ervaren team van onderzoekers op het gebied van ruimtepuin, gevestigd bij onderzoeksinstituut Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ( EPFL ) - worden uitgenodigd om hun definitieve voorstel in te dienen.

Verspreiding van ruimtepuin rond de aarde

'Dit is het juiste moment voor een dergelijke missie', zegt Luc Piguet, oprichter en CEO van ClearSpace. 'Het probleem van ruimteafval is urgenter dan ooit tevoren. Vandaag de dag hebben we bijna 2.000 actieve en meer dan 3.000 defecte satellieten in de ruimte.

Nog meer nieuwe satellieten

'En in de komende jaren zal het aantal satellieten met een orde van grootte toenemen, met meerdere megaconstellaties bestaande uit honderden of zelfs duizenden satellieten gepland voor een lage baan om een breed bereik, telecommunicatie met lage latentie en monitoringdiensten te leveren. Het is duidelijk dat er een soort van vuilniswagen nodig is om falende satellieten uit deze druk bezochte regio te verwijderen.'