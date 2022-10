Opzettelijke botsing ruimtesonde DART heeft asteroïde in andere baan gebracht

Uniek

'Dit is de eerste keer dat de mensheid doelbewust de beweging van een hemellichaam verandert en de eerste volledige demonstratie van asteroïde-afbuigingstechnologie', aldus NASA.

Bescherming van de aarde

'We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om onze thuisplaneet te beschermen. Het is tenslotte de enige die we hebben', zegt NASA-beheerder Bill Nelson. 'Deze missie laat zien dat NASA probeert klaar te zijn voor alles wat het universum ons te wachten staat. NASA heeft bewezen dat we serieus zijn als beschermer van de planeet. Dit is een keerpunt voor de planetaire bescherming en de hele mensheid, wat blijk geeft van de toewijding van NASA's uitzonderlijke team en partners van over de hele wereld.'

Asteroïde van baan veranderd

Voorafgaand aan de inslag van DART had Dimorphos 11 uur en 55 minuten nodig om om zijn grotere moederplaneet Didymos te cirkelen. Sinds de opzettelijke botsing van DART met Dimorphos op 26 september, gebruiken astronomen telescopen op aarde om te meten hoeveel die tijd is veranderd. Nu heeft het onderzoeksteam bevestigd dat de inslag van het ruimtevaartuig de baan van Dimorphos rond Didymos met 32 minuten veranderde, waardoor de baan van 11 uur en 55 minuten werd verkort tot 11 uur en 23 minuten. Deze meting heeft een onzekerheidsmarge van ongeveer plus of min 2 minuten.

Baanverandering groter dan verwacht

Vóór zijn ontmoeting had NASA een minimale succesvolle verandering van de baanperiode van Dimorphos gedefinieerd als een verandering van 73 seconden of meer. Deze vroege gegevens laten zien dat DART deze minimale benchmark meer dan 25 keer heeft overtroffen.