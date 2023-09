WUR roept hulp Nederlanders in bij onderzoek naar resistente schimmel

Wetenschappers van de Wageningen University & Research (WUR) roepen mensen in heel Nederland op hen in de maanden oktober en november te helpen met het in kaart brengen van de aanwezigheid van sporen van de schimmel Aspergillus fumigatus in de lucht. 'De resultaten hiervan helpen de onderzoekers beter te begrijpen hoe de schimmel resistentie ontwikkelt tegen schimmeldodende medicijnen, en hoe deze resistente vorm van de schimmel zich in Nederland verspreidt', zo meldt de WUR.

Genezen door resistentie schimmel steeds lastiger

Meer kennis hierover is van groot belang, want artsen hebben steeds meer moeite om kwetsbare patiënten te genezen van schimmelinfecties. Meehelpen met het opsporen van de schimmelsporen is heel eenvoudig en kost deelnemers weinig tijd.

Aspergillus fumigatus

Schimmels zijn overal om ons heen en een groot deel van de schimmels verspreidt zich via sporen in de lucht. Zo ook Aspergillus fumigatus, een schimmel die voorkomt in composthopen, maar die zich ook kan nestelen in de longen van ernstig zieke patiënten. Besmetting met de schimmel kan bij hen leiden tot de dodelijke infectie aspergillose. De belangrijkste medicijnen tegen deze infectie bevatten azolen, maar door toenemende azolen-resistentie bij de schimmel, werken deze middelen steeds minder goed.

Azolen

Azolen worden in meerder sectoren gebruikt, bijvoorbeeld voor de medische behandeling van schimmelinfecties, maar ook voor de bescherming van gewassen tegen bladschimmel , in verf ofvoor het conserveren van hout. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat het gebruik van azolen in onze leefomgeving, ervoor zorgt dat de schimmeldodende medicijnen die azolen bevatten steeds minder goed werken. Resistentie tegen azolen in de schimmel Aspergillus fumigatus zorgt ervoor dat de infecties met deze schimmel niet langer goed behandeld kunnen worden. Dit vergroot drastisch de kans op overlijden bij patiënten.

Risico voor kwetsbare patiënten

Vrijwel iedereen ademt dagelijks sporen van Aspergillus fumigatus in, maar de meeste mensen worden hier niet ziek van. Mensen met een verzwakt of onderdrukt immuunsysteem, zoals bij orgaantransplantaties of chemokuren, of met verminderde longfunctie, zoals bij taaislijmziekte of rokerslong, zijn echter een stuk gevoeliger voor deze infectie. Om deze mensen goed te kunnen blijven behandelen, is het essentieel om de verspreiding van azolen-resistente Aspergillus fumigatus te beperken. Om te kunnen bepalen waar veel azolen-resistente Aspergillus fumigatus ontstaat, is het dus belangrijk om te weten hoeveel azolen-resistente Aspergillus fumigatus er overal in de lucht zit.

Meedoen aan het onderzoek

In het najaar gaan onderzoekers van WUR daarom aan de slag met het in kaart brengen van het percentage azolen-resistente Aspergillus fumigatus in de lucht in Nederland. Hier wordt vooral gekeken naar het achtergrondniveau van resistentie in de lucht en of dit regionaal verschilt, zodat bronnen van resistentie nu en bij verder onderzoek beter geïdentificeerd kunnen worden.

Val Aspergillus fumigatus

De WUR-onderzoekers, die samenwerken met het RIVM en Radboud UMC, hebben hulp nodig bij het meten van al deze waardes. Daarom zijn ze op zoek naar mensen die 4 weken een val rondom hun huis willen hangen. Deze val wordt vergezeld van een eenvoudige instructie met de post opgestuurd, en kan gemakkelijk via een envelop teruggestuurd worden. Kijk op https://schimmelradar.wordpress.com/ voor meer informatie.