OM eist 6 jaar voor ontucht via internet met tientallen minderjarige meisjes

“Dat een volwassen man in staat is om zoveel jonge meisjes digitaal mee te lokken en vervolgens op afstand te misbruiken, is buitengewoon beangstigend en bijna niet geloven. Maar het is de harde werkelijkheid. Als je denkt dat je dochter veilig op haar kamer zit, slaapt misschien, is een man op afstand jouw woning binnengedrongen met als doel je kind voor te liegen en haar tot dingen aan te zetten die zij anders nooit, maar dan ook nooit zou hebben gedaan.”

Indringende woorden

Deze indringende woorden sprak de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Zwolle. Een 34-jarige verdachte stond terecht voor online-misbruik van zeker 33 jonge meisjes. Allemaal nog in de leeftijd van de basisschool. Daarnaast wordt hem bezit en vervaardiging van kinderporno verweten, Dit betreft foto’s en video’s van geïdentificeerde en niet-geïdentificeerde slachtoffers. Dit gebeurde in de periode tussen 1 augustus 2020 en 22 november 2022. Het Openbaar Ministerie eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar.

Ruim 100 meisjes slachtoffer

Volgens het OM zijn ruim 100 meisjes slachtoffer, van wie er 33 zijn geïdentificeerd. De officier benadrukte: “De schuld van dit alles ligt uitsluitend bij verdachte. De kinderen hebben helemaal niets fout gedaan. Ik hoop dat iedere ouder dat zijn of haar kind ook heeft verteld. Wel is duidelijk dat de gevaren groter zijn dan ouders en kinderen beseffen.” De zaak is aan het licht gekomen doordat de vader van één van de slachtoffers een melding deed bij de zedenrecherche. De officier van justitie benadrukte hoe belangrijk het is dat dit soort zaken wordt gemeld, hoe zwaar en lang de weg van een strafzaak ook kan zijn. Daarmee voorkom je mogelijk dat meer slachtoffers worden gemaakt. De verdachte verklaarde in de rechtszaal dat het hem alleen ging om afleiding en om macht te kunnen uitoefenen omdat hij zich niet gezien voelde. Minderjarige meisjes zijn makkelijker te manipuleren, zo gaf hij aan in zijn verklaring.

Via Snapchat 546 opnames gemaakt

Na de eerste melding bij de zedenpolitie, zijn digitale gegevensdragers van verdachte in beslag genomen. Daaruit bleek onder meer dat hij via Snapchat 546 opnames had ontvangen en bewaard. In verschillende chats beweert verdachte hij dat hij zelf 13 of 14 jaar oud is. Uit de chats blijkt ook dat hij precies weet hoe jong de meisjes zijn waar hij contact mee heeft. In het dossier is te lezen op welke wijze de verdachte deze meisjes precies vertelt wat ze moeten doen en hoe. En ook dat verdachte vaker probeerde om sommige meisjes zover te krijgen dat een broer mee doet of “een buurjongen kan ook”. Uiteindelijk blijkt uit de inbeslaggenomen gegevensdragers dat er 1640 afbeeldingen op staan die als kinderporno kunnen worden aangemerkt. Aan de afbeeldingen is te zien dat ruim 100 meisjes, afkomstig uit het hele land, slachtoffer zijn geworden van verdachte. Van hen zijn er 33 geïdentificeerd.

'Vroeger waarschuwde je voor kinderlokkers'

“Vroeger was de wereld voor kinderen een stuk veiliger dan nu. Althans je had er als ouder meer grip op. Je waarschuwde voor kinderlokkers. Niet met vreemden mee gaan. En voor donker weer thuis. Tegenwoordig is dat anders. Dat hoef ik niemand in deze zittingszaal of daarbuiten nog uit te leggen. De digitale wereld van het internet met social media als TikTok en Snapchat beheersen het leven van onze kinderen. En voor deze verdachte was dit een wereld aan potentiële slachtoffers die hij willekeurig en zonder enige schroom vanuit zijn woning benaderde en afzonderde van hun familie”.

Psychische stoornis verdachte met narcistische trekken

Psychologisch onderzoek laat zien dat bij verdachte een psychische stoornis met narcistische trekken kan worden vastgesteld. Deskundigen stellen dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Het is zorgelijk dat verdachte lang geen openheid van zaken heeft gegeven en weinig verantwoordelijkheid neemt voor wat hij zijn slachtoffers heeft aangedaan. Tijdens de zitting werden door (vertegenwoordigers van) slachtoffers zeer emotionele verklaringen voorgelezen.

Slachtofferverklaringen

De officier: “Soms lijkt het alsof online delicten minder ernstig zouden zijn dan hands-on. Maar niets is minder waar. Dat is vandaag tijdens het luisteren naar de slachtofferverklaringen meer dan duidelijk geworden. De meisjes zijn beschadigd, net als hun vertrouwen in mensen. Zij schamen zich en ervaren – volkomen onterecht – een schuldgevoel. Na de indringende zitting van vandaag ben ik ervan overtuigd dat alleen een lange gevangenisstraf recht doet aan de ernst van de feiten en de hoeveelheid slachtoffers” . De officier eiste daarom naast gevangenisstraf ook een verplichte behandeling. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.