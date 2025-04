520 Hilversumse leerlingen poetsen struikelstenen ter nagedachtenis Joodse slachtoffers

In de aanloop naar de herdenkingen van 4 en 5 mei hebben maar liefst 520 leerlingen van twaalf Hilversumse basisscholen tussen 12 en 17 april 2025 de struikelstenen in hun stad gepoetst. Deze ‘Stolpersteine’ zijn kleine gedenkstenen met een messingplaatje, geplaatst voor de voormalige woonhuizen van Joodse bewoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord.

Door weersinvloeden worden de messingplaatjes na verloop van tijd dof. Het jaarlijks poetsen zorgt ervoor dat de stenen weer opvallen en letterlijk en figuurlijk blijven raken. De glanzende stenen nodigen uit om te ‘struikelen’ en stil te staan bij het lot van slachtoffers.

De actie is meer dan een schoonmaakinitiatief: het is een krachtig moment van herdenken én bewustwording. De struikelstenen sluiten aan bij het geschiedenisonderwijs en burgerschapsvorming, waarbij thema’s als oorlog, vrijheid, discriminatie en vluchten centraal staan. Leerlingen ontdekken dat de verhalen van de Tweede Wereldoorlog niet ver weg zijn, maar zich vaak “om de hoek” hebben afgespeeld — in hun eigen buurt, straat of wijk.

De poetsactie is een initiatief van Rotaryclub Hilversum. Voorafgaand aan het schoonmaken geven leden van de club een gastles op de scholen over Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna gaan de leerlingen samen met begeleiders op pad om de struikelstenen in de omgeving van de school te poetsen. Bij iedere steen wordt het verhaal verteld van de persoon of familie die daar ooit woonde. De informatie over de slachtoffers is beschikbaar gesteld door de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi & Vechtstreek.

De jaarlijkse poetsactie draagt bij aan het levend houden van de herinnering én aan het gesprek tussen generaties over vrijheid, verlies en verantwoordelijkheid — onderwerpen die vandaag de dag nog altijd van groot belang zijn. De verbinding tussen de kinderen en het thema maakt dat dit binnen Rotary Hilversum als een dankbaar en waardevol project wordt gezien.