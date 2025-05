Recent beschoten horecapand Purmerend nu getroffen door brand

De politie onderzoekt een brand aan het Wormerplein in Purmerend. 'In de nacht van dinsdag op woensdag hoorden buurtbewoners rond 02.25 uur een harde knal en ontdekten brand bij een horecagelegenheid', zo meldt de politie woensdag.

Pand eerder al beschoten en beklad

'Op 5 mei was hetzelfde pand ook al het doelwit van bekladding en beschieting', aldus de politie. De brandweer heeft het vuur geblust en de politie stelt een onderzoek in. Eén persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Bewoners konden na controle van de brandweer terug naar hun woningen. Voor buurtbewoners is slachtofferhulp beschikbaar.

Persoon in zwart gekleed

Een getuige heeft één persoon in het zwart gekleed zien wegrennen, vanaf het Wormerplein in de richting van de Van IJsendijkstraat.