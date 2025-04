Schietincident Hofplein Rotterdam

Zaterdagavond 19 april rond 19:45 uur kreeg de politie een melding van een schietincident bij het Hofplein in Rotterdam. Een groepje jongens stapt een tram uit. Zij zagen een ander groepje staan en losten in ieder geval één schot. Of hierbij iemand gewond is geraakt, wordt nog onderzocht. Er heeft zich (nog) niemand bij de politie gemeld.

Vier minderjarigen verdachten aangehouden

Op basis van camerabeelden en signalement konden even later op de Burgemeester Roosstraat drie verdachten worden aangehouden.

Op de Agniesestraat werd een vierde verdachte aangehouden. Drie van de verdachten komen uit Rotterdam, één van hen komt uit Goude. Ze zijn allemaal minderjarig. De verdachte die werd aangehouden op de Agniesestraat had verwondingen in zijn gezicht. Hoe hij aan deze verwondingen komt is nog onduidelijk. De verdachten zijn de jongens uit de tram. Of er nog meer mensen bij betrokken zijn, wordt nog onderzocht. De politie sluit daarom meerdere aanhoudingen niet uit.