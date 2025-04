Diefstal cocaïne aanleiding zware geweldsincidenten

In een loods in Oud Gastel werden na de ripdeal de drugs onder een grote groep personen verdeeld. Een deel van de gestolen partij werd begin oktober in Ter Aar opgeslagen in een loods van een Alphense ondernemer. Daar werden de gestolen drugs in de nacht van 10 oktober ook weer gestolen.

Twee geweldsgolven

Begin oktober vond een aantal incidenten plaats bij woningen en bedrijfspanden in Den Haag, Rijswijk en Delft. Er werd onder meer brand gesticht in de Chicagostraat in Den Haag en de Herenstraat in Rijswijk. Ook waren er explosies. Uit onderzoek blijkt dat de getroffen bewoners en ondernemers zelf geen rol hadden in het criminele conflict, maar hooguit zijdelings gelinkt kunnen worden (bijvoorbeeld als familie of vrienden) aan vermoedelijke opdrachtgevers voor de ripdeal in België.

Nadat de drugs uit de loods in Ter Aar waren gestolen, volgde vervolgens een reeks geweldplegingen in en rond Alphen aan den Rijn en Leiden. Of de Alphense ondernemer wist dat er drugs waren opgeslagen in zijn loods is onderwerp van onderzoek; in ieder geval werden nu niet alleen hij maar ook een werknemer, familie en vrienden van de ondernemer slachtoffer van bedreigingen, beschietingen en explosies. Er waren onder meer beschietingen en explosies in Alphen aan den Rijn, Rijnsaterwoude, Leiden en Valkenburg.

Onschuldige slachtoffers en ondermijning van de samenleving

Een Team Grootschalige Opsporing van de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft sinds oktober intensief onderzoek gedaan naar de geweldsincidenten en verbanden in kaart gebracht. Het dossier geeft een beeld dat eerst in en rond Den Haag (bekenden van) vermeende opdrachtgevers van de ripdeal in België werden aangepakt. Toen zij ook zelf werden geript, verlegde de geweldsgolf zich naar de regio Alphen aan den Rijn.

In alle incidenten ziet het Openbaar Ministerie in ieder geval één overeenkomst: onschuldige mensen liepen groot gevaar omdat criminelen een conflict wilden uitvechten. Niet alleen de directe slachtoffers, die vaak niets te maken hadden met het onderliggend conflict, maar ook omwonenden en omstanders werden blootgesteld aan het geweld. De beschietingen en explosies werden vaak op onachtzame wijze en soms zelfs op klaarlichte dag uitgevoerd, met alle risico's van dien. Ook uit deze reeks van incidenten blijkt zonneklaar dat drugs gerelateerde criminaliteit de samenleving in ernstige mate ondermijnt.

30 verdachten

In de afgelopen maanden werden in totaal 30 verdachten aangehouden. In de meeste gevallen gaat het om uitvoerders die waren benaderd voor een klus en waarschijnlijk geen weet hadden van het onderliggende conflict. Ook enkele 'brokers' werden opgepakt, verdachten die - ook weer in opdracht - uitvoerders ronselden en aanstuurden. De Alphense ondernemer is als verdachte gehoord over de in zijn loods opgeslagen drugs, maar niet aangehouden.

Onderzoek naar de opdrachtgevers loopt nog. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat nog meer verdachten worden aangehouden. De zaken van de uitvoerders en brokers worden onderwijl al afzonderlijk aangebracht bij de rechtbank, zij staan terecht voor hun eigen aandeel in het geweld.