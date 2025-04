Jongens op fatbikes tikken meerdere vrouwen op billen en filmen dit

De politie Amsterdam ontvangt steeds meer meldingen van aanrandingen in parken, waarbij jonge jongens op fatbikes hardlopende vrouwen op de billen slaan en deze handelingen op sociale media delen. 'Dit gedrag is niet alleen heel erg vervelend voor de slachtoffers, maar ook strafbaar', zo meldt de politie vrijdag.

'Vorm van aanranding dus strafbaar'

De politie roept de daders op om onmiddellijk te stoppen met dit gedrag. 'Het op de billen slaan van vrouwen is een vorm van aanranding, waarvoor de wet een taakstraf of gevangenisstraf kan opleggen', aldus de politie.

Meldt soortgelijke incidenten bij de politie

De politie vraagt daarnaast slachtoffers van soortgelijke incidenten zich te melden. Het is cruciaal voor het onderzoek dat slachtoffers en getuigen informatie delen. Door dat te doen, helpt u niet alleen uzelf, maar ook andere mogelijke slachtoffers. Heeft u verdachte situaties opgemerkt of beschikt u over camerabeelden van dit soort incidenten? Neem dan contact op met de politie.

Telefonisch melden

Meldingen kunnen worden gedaan via het Centrum Seksueel Geweld op telefoonnummer 0800-0188, algemene telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.