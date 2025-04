Drie zwaargewonden na steekincident Prinsengracht tijdens Koningsnacht

Een groep van ongeveer vijftien jongens is na een ernstig steekincident in Amsterdam in de Koningsnacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 april 2025 op de vlucht geslagen. Dit meldt de politie zaterdag.

Drie zwaargewonden achtergelaten

'Hierbij lieten ze drie zwaargewonde mannen achter na een ruzie op de Prinsengracht in Amsterdam. De groep is over de Prinsengracht, vanuit de richting van de Rozengracht weggevlucht in de richting van de Elandsgracht. De recherche is dringend op zoek naar getuigen', aldus de politie.

Melding steekincident Prinsengracht

Rond 03.20 uur krijgt de politie een melding van een steekincident op de Prinsengracht. Agenten gaan direct die kant op en treffen daar drie slachtoffers aan. Ze blijken ernstige steekverwondingen te hebben. De agenten verlenen direct eerste hulp, waarna personeel van de ambulance en het Mobiel Medisch Team de zorg overneemt en ze overbrengt naar het ziekenhuis. De verdachten, een groep van ongeveer vijftien jongens, slaan na het steekincident op de vlucht. De politie zoekt nog in de omgeving, maar weet de verdachten niet meer te vinden. Hierbij wordt ook een politiehelikopter ingezet.

Verdachten

-Groep van ongeveer 15 jongens,

-Donker getinte en lichte huidskleur,

- Leeftijd 17 á 18 jaar.

De recherche en Forensische Opsporing zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident.