De nieuwe Renault ZOE

De derde generatie van het technologische vlaggenschip in de reeks van 100% elektrische modellen markeert een belangrijke mijlpaal in het streven van Renault om elektrische auto’s toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Zeven jaar na de introductie van het model dat uitgroeide tot de bestverkochte elektrische auto van Europa, zet de nieuwe ZOE een stap voorwaarts op het gebied van flexibiliteit, kwaliteit en technologie. En hij biedt vanaf de instapversie waardevolle features, terwijl de ZOE toch betaalbaar is gebleven.

De evolutie is direct zichtbaar. Aan de buitenzijde toont de nieuwe ZOE zijn persoonlijkheid, terwijl het kenmerkende, moderne design behouden is gebleven. Het interieur is grondig vernieuwd, met een volledig nieuw ontworpen instrumentarium en dashboard.

De nieuwe ZOE biedt meer range dankzij nieuwe techniek en een nieuwe 52 kWh-batterij, goed voor een actieradius van 395 kilometer volgens de WLTP*. De ZOE is geschikt voor 22 kW AC-laden en nu ook 50 kW DC-laden. Met zijn krachtigere, 100 kW sterke elektromotor biedt de nieuwe ZOE nog meer rijplezier.

De nieuwe ZOE is het resultaat van een gezamenlijke inspanning waarbij alle belangrijke elementen van een elektrisch aangedreven auto zijn verbeterd, van het chassis tot de remmen en van de besturing tot de elektrische componenten. De nieuwe generatie ZOE bezit alle eigenschappen om in de top te excelleren met zijn elektrische prestaties, terwijl het model onveranderd betaalbaar gebleven is.

De elektrische architectuur is herzien om plaats te bieden aan het standaard digitale instrumentenpaneel en verschillende geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS). Bovendien is de ZOE vanaf de basisversie al voorzien van LED-koplampen en achterlichten, die een 75% grotere lichtopbrengst bieden dan halogeenlampen, terwijl het energieverbruik vergelijkbaar is.

Verder bezit de nieuwe ZOE talloze innovatieve features en connectiviteitsdiensten via Renault EASY CONNECT. Rijhulpsystemen, het Renault EASY LINK multimediasysteem en een nieuwe stadsmodus maken het rijden in de praktijk van alledag eenvoudiger en plezieriger.

De Renault ZOE is niet alleen ontworpen en ontwikkeld in Frankrijk, maar wordt daar ook geproduceerd. Dat geldt eveneens voor de motor en de belangrijkste mechanische onderdelen. Dankzij de productie in Frankrijk wordt de auto dicht bij de afzetmarkt gebouwd en wordt hiermee het aantal logistieke stromen beperkt.

Renault ZOE produceert tijdens het rijden geen uitstoot maar de milieu besparing gaat nog verder. In het interieur zijn ook 100% gerecyclede materialen toegepast voor de stoelbekleding en delen van gerecycled polypropyleen volgens de principes van de circulaire economie.

Als pionier en leider op het gebied van elektrische mobiliteit in Europa heeft Renault een ongeëvenaarde kennis opgebouwd over de behoeften en verwachtingen van kopers in dit sterk groeiende segment. De nieuwe ZOE is een bewijs van deze expertise.

De nieuwe ZOE is vanaf eind oktober te bezichtigen bij de Renault dealer. De nieuwe ZOE is beschikbaar tegen het 4% bijtellingspercentage.