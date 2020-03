Citroën prijst de nieuwe C3

Citroën opent vandaag de orderboeken voor de nieuwe C3. De charismatische en compacte hatchback heeft een nog expressiever design en biedt meer comfort en personaliseringsmogelijkheden dan ooit tevoren. Hij is nu te bestellen in een groot aantal varianten, waaronder de exclusieve C Series en de voor zakelijke rijders zeer interessante Business.

De nieuwe C3 is direct te herkennen aan zijn up‑to‑date front. De visueel verhoogde motorkap, de frisse lijnvoering en de nieuwe LED‑koplampen en -dagrijverlichting geven de compacte hatchback een nog bredere look. De mistlampen worden omringd door nieuwe designelementen, die in verschillende kleuren kunnen worden gespecificeerd. Aan de zijkant vallen vooral de opnieuw ontworpen Airbumps® op die niet alleen bescherming bieden, maar ook het stoere en onderscheidende karakter van de C3 benadrukken. Ook nieuw: de achterpanelen met Airbump®-design. De achterkant is getooid met nieuwe achterlichten met 3D‑effect en de achterklep is voorzien van nieuwe designdetails. De nieuwe 16- en 17‑inch lichtmetalen velgen benadrukkken het stoere en brede design.

97 kleurencombinaties

Met zijn riante aantal personalisatiemogelijkheden is de C3 al sinds zijn lancering in 2016 de ultieme ambassadeur van "Inspired by You". De nieuwste variant gaat een forse stap verder. Hij is niet meer in 36, maar in liefst 97 verschillende gedaantes te configureren. Ook van binnen biedt de C3 nu nog meer personaliseringsmogelijkheden met twee nieuwe stylingpakketten waaronder het warme en chique 'Wood'.

Advanced Comfort

De nieuwe C3 biedt meer comfort dan ooit tevoren. In navolging op de C4 Cactus en C5 Aircross SUV is nu ook de compacte hatchback te specificeren met de ultracomfortabele Advanced Comfort seats van Citroën. Deze royale feauteuils tillen met hun speciale schuimvulling, extra dikke en zachte bekleding en volop instelmogelijkheden het comfort in dit segment naar een nog hoger plan. Ook nieuw: de ergonomisch ontworpen armsteun op de bestuurdersstoel.

12 rijhulpsystemen en hightech connectiviteit

Het hoge comfortniveau van de C3 wordt niet alleen bereikt met het onderstel en het grensverleggende interieur, maar ook met de twaalf rijhulpsystemen die niet alleen de veiligheid, maar ook het gebruiksgemak verder verhogen. Een groot aantal systemen zijn ofwel standaard aanwezig of bij te bestellen als onderdeel van aantrekkelijk geprijsde optiepakketten. Gemakkelijk rijden wordt gefaciliteerd met onder meer keyless entry & start, hill-start assist, het vernieuwde parkeersysteem met 6 sensoren in de voorbumper, een achteruitrijcamera en de grootlichtassistent. Tot de vele veiligheidssystemen behoren onder meer Active Safety Brake, Driver Attention Alert, Coffee Break Alert en BLIS, de dodehoekbewaking. Connectiveit is een belangrijke pijler onder het Citroën Advanced Comfort® programma. De nieuwe C3 biedt dan ook innovatieve features zoals de ConnectedCAM Citroen®, de perfect geïntegreerde en connected camera achter de voorruit, die bijvoorbeeld bij een ongeval automatisch inschakelt en zowel vóór als na de impact opnames maakt. Met Mirror Screen-technologie kunnen smartphones perfect worden gekoppeld via Apple CarPlay™.

5 uitvoeringen, waaronder C-Series en Business

De line-up van de nieuwe C3 is ongekend breed. Aan de basis staat de rijk uitgeruste Live met onder meer cruise control, airco, een 5-inch touchscreen, Coffee Break Alert, Lane Departure Warning, Hill Start Assist en verkeersbordherkenning. Ook standaard: elektrisch bedienbare voorruiten, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en LED-dagrijverlichting. Next in line is de Feel die een groot aantal rijhulpsystemen zoals Active Safety Brake, Driver Attention Alert en Collision Risk Alert toevoegt. Hij biedt daarnaast boven de Live vele comfortfeatures waaronder automatische airco, een regen- en lichtsensor, een zelfdimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare buitenspiegels, de Citroën Box (Noodoproep en pechhulpverlening met lokalisatiefunctie) en de Citroën Connect Radio met 7-inch touchscreen, Apple Carplay™ en een USB-aansluiting. De Shine heeft een weldadig interieur met Wood en Isabella kunstleder-afwerking, een two-tone carrosserie en hij staat op 17-inch Vector-velgen. Dé attracties van deze uitvoering zijn de Advanced Comfort Seats, de achteruitrijcamera en het Citroën Connect Nav met TomTom® kaarten.

De nieuwe C3 is er ook als exclusieve C-Series, die extra nadruk legt op de twee belangrijke C’s die het merk met de double chevron zo kenmerken. Het ‘Caractère’ van de C-Series wordt benadrukt door z’n unieke in- en exterieurstyling. Van buiten is hij onder meer te herkennen aan de Regal Red afwerkingsdetails, de 16-inch Matrix-velgen en het speciale dak. Van binnen wordt de ambiance verder versterkt door de unieke afwerking van het dashboard en de zachte stoffen met witte stiksels en rode accenten die perfect harmoniëren met de rode exterieurafwerking. Het hoogstaande ‘Confort’ van de C-Series uit zich door de rijke standaarduitrusting. Hij is gebaseerd op de Feel en voegt daar onder meer parkeersensoren achter en elektrisch bedienbare achterramen aan toe. Voor de meeruitrusting van € 1.900 hoeft maar € 700 te worden bijbetaald, een voordeel van € 1.200.

Speciaal voor zakelijke rijders is er de C3 Business die ook is gebaseerd op de al luxe Feel. Hij voegt daarboven onder meer Citroën Connect Nav toe, het infotainment- en navigatiesysteem met 7-inch touchscreen, spraakbediening, Bluetooth®, TomTom real-time verkeersinformatie en DAB+ radio. Net als de C-Series staat hij op 16-inch Matrix-lichtmetaal en heeft hij een luxueus afgewerkt in- en exterieur.

Deze zomer in Nederland, leverbaar vanaf € 17.990

De nieuwe C3 is per vandaag te configureren en komt nog deze zomer naar Nederland. Hij is beschikbaar met twee driecilinder PureTech benzinemotoren (83 S&S 5-bak en 110 S&S 6-bak) of een BlueHDI dieselmotor (100 S&S 6-bak). De Puretech 110 S&S is ook te bestellen met een automaat. Hij is er vanaf € 17.990 (Live PureTech 83 S&S). De exclusieve C-Series is er vanaf € 20.190 en de zakelijke Business kan al worden geconfigureerd vanaf € 19.740, met een fiscale bijtelling vanaf slechts € 130 per maand.