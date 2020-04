Dit zijn de 5 duurste auto’s ter wereld

1. Bugatti La Voiture Noire - €17 miljoen

Met een vraagprijs van €17 miljoen is La Voiture Noire de onbetwiste nummer één. Deze auto is zo uniek dat er maar één exemplaar van werd geproduceerd dat al verkocht is. Deze auto werd in 2019 voorgesteld, maar zal pas in 2021 helemaal af zijn. Qua specs heeft deze duurste auto ter wereld eigenlijk niet veel nieuws te bieden. De hoge vraagprijs wordt vooral gerechtvaardigd door het ontwerp en het feit dat er maar één exemplaar van bestaat. Die exclusiviteit zorgt ervoor dat de auto alleen maar in waarde zal stijgen.

2. Rolls-Royce Sweptail - €11,5 miljoen

De op één na duurste auto ter wereld werd gebouwd op vraag van één klant. Vier jaar lang werd er aan de wagen gewerkt om te kunnen voldoen aan alle eisen van de klant. De opvallendste kenmerken van deze wagen zijn het volledig glazen dak en het verzonken koelsysteem in de middenconsole. Met één druk op een knop komen zo een fles champagne en twee kristallen glazen te voorschijn.



3. Bugatti Centodieci - €8,1 miljoen

Voetballer Cristiano Ronaldo is één van de 10 kopers die volgend jaar deze auto in ontvangst mag nemen. Meer exemplaren worden er namelijk niet geproduceerd. Deze wagen is gebaseerd op de huidige Bugatti Chiron en de EB110 uit 1991. De Centodieci beschikt over vierwielaandrijving en 8,0-liter W16-motor met vier turbo’s. De topsnelheid van deze auto is begrensd op 380 km/u. De wagen haalt 100 km/u in 2,4 seconden, 200 km/u in 6,1 seconden en 300 km/u in 13,1 seconden.

4. Mercedes Benz Maybach Exelero - €7,3 miljoen

Ook deze auto is een uniek exemplaar: er bestaat er maar één van. De wagen werd al in 2005 voorgesteld maar werd pas in 2011 verkocht aan rapper Birdman. Die telde meer dan €7 miljoen neer voor deze uitzonderlijke auto. De Maybach Exelero beschikt over een V12 biturbo en heeft 700 pk aan boord. De maximumsnelheid van de auto is 350 km/u. De Maybach Exelero haalt 100 km/u in 4,4 seconden. Leuk detail: de auto heeft zijn opwachting gemaakt in de videoclip “Lost One” van rapper Jay-Z.

5. Bugatti Divo - €5 miljoen

Van deze Bugatti Divo werden maar 40 exemplaren geproduceerd. Eén ervan werd gekocht door een Nederlander. De Nederlandse koper mocht de wagen tot in detail samenstellen, maar moest rekening houden met één ding: een topsnelheid van 380 km/u. De Divo is gebaseerd op de Chiron en haalt 1500 pk en 1600 Nm koppel uit een 8,0-liter W16-motor met 4 turbo’s. De Divo haalt, net als de Chiron, 100 km/u in 2,4 seconden. Wat is het verschil met de Chiron? Deze auto is lichter en aerodynamischer. Ook is de achterspoiler van de Divo breder dan die van de Chiron.