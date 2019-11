Voor de liefhebber: Rolls-Royce Black Badge Cullinan vanafprijs 472.129,- euro

'Black Badge appelleert aan de wensen van een specifieke klantengroep van Rolls-Royce: mannen en vrouwen die risico’s durven nemen en die hun eigen successen creëren. Toen onze ontwerpers, technici en vakmensen in 2016 voor het eerst uiting gaven aan ons dynamische nieuwe alter ego, werd duidelijk dat Black Badge niet alleen moeiteloos kan bestaan binnen de grenzen van ons illustere en historische merk. Het label heeft eigenhandig een nieuwe niche binnen het superlatieve luxesegment gecreëerd. De meest duistere en uitgesproken expressie van Black Badge is nu gearriveerd: Black Badge Cullinan is de Koning van de Nacht', aldus Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive Officer, Rolls-Royce Motor Cars.

Introductie

Tijdens de Geneva International Motor Show presenteerde Rolls-Royce Motor Cars een nieuwe modelfamilie. Black Badge appelleert aan de smaak en de wensen van een nieuwe generatie veeleisende klanten. Het dynamische en uitgesproken karakter van Black Badge breekt met traditionele waarden in het luxesegment en spreekt tot de verbeelding van een nieuwe doelgroep. Black Badge maakte zijn opwachting met de Rolls-Royce Wraith en Ghost in 2016, gevolgd door Dawn in 2017. De nieuwste expressie van Black Badge maakt de meest dynamische modelfamilie van Rolls-Royce compleet. Black Badge Cullinan is de meest duistere en moderne expressie van Black Badge tot nu toe.

Effortless, Everywhere

Cullinan silver badge is een onovertroffen hoogtepunt van het superlatieve luxe SUV-segment. Cullinan verbindt luxe in zijn meest pure vorm met praktisch gebruiksgemak en terreinwaardigheid voor een rijbeleving die zich met recht laat omschrijven als ‘Effortless, Everywhere’. De Rolls-Royce onder de SUV’s biedt een nieuwe klantengroep onbelemmerde toegang tot de meest indrukwekkende en afgelegen plekken ter wereld. Black Badge Cullinan voegt hier een nieuwe dimensie aan toe, als avonturier in stedelijk gebied.

Black Badge Cullinan: Koning van de Nacht

Ondanks een selectie van 44.000 prêt à porter lakkleuren, aangevuld met een schier oneindige hoeveelheid gepersonaliseerde Bespoke tinten, zal naar verwachting de overgrote meerderheid van de klanten kiezen voor de meest onderscheidende Black Badge lakkleur. Black Badge Black bestaat uit meerdere laklagen welke tijdens het aanbrengen tien keer met de hand worden gepolijst. De resulterende diepe glans is een perfecte ondergrond voor een handmatig aangebrachte contrasterende coachline. De Black Badge transformatie omvat eveneens de toevoeging van een Spirit of Ecstasy mascotte in hoogglans zwart chroom en zilver op zwarte ‘Double R’ badges. Voorts zijn alle hoogglans exterieurdetails in een donkere tint uitgevoerd. Deze donkere elementen accentueren de imposante proporties en de zelfverzekerde uitstraling. De gesmede 22-inch wielen zijn exclusief voorbehouden aan Black Badge Cullinan. De hoogglans zwarte lak en de gepolijste oppervlakken creëren het perfecte contrast voor de hoogglans rode remklauwen, die voor het eerst in de historie van het merk worden toegepast.

Black Badge Cullinan Interieur: Superlatief comfort, gedurfd design

Black Badge integreert superlatief comfort, gedurfde esthetiek en vooruitstrevende materialen met onberispelijk vakmanschap. Het nieuwe Technical Carbon fineer staaft deze belofte. De koolstofvezelafwerking bestaat uit nauwkeurig aangebrachte en zichzelf herhalende geometrische patronen die een krachtig driedimensionaal effect oproepen. Elke laag Technical Carbon wordt voorzien van zes vernislagen. Na een droogperiode van 72 uur worden de componenten handmatig gepolijst tot de voor Rolls-Royce zo kenmerkende hoogglans. Mede door de strikte kwaliteitscontroles neemt dit proces 21 dagen in beslag.

Een ander iconografisch detail in het interieur is de Starlight Headliner. In de Black Badge Cullinan werpt deze virtuele sterrenhemel, opgebouwd uit 1344 fiberoptische lichtpunten, een subtiele gloed over de uitnodigende lederen bekleding. Overeenkomstig het exterieur kan het kleurenpalet van het interieur geheel naar eigen wens worden samengesteld. Onderdeel van de Curated collectie is de gedurfde nieuwe kleur Forge Yellow, dat ook beschikbaar is voor de Viewing Suite en de Bespoke Recreation Module.

Black Badge Cullinan Engineering: De duistere kant van Architecture of Luxury

Black Badge behelst meer dan slechts esthetica. In overeenstemming met zijn opvallende visuele identiteit heeft Black Badge Cullinan een uitgesproken dynamische persoonlijkheid. De sleutel tot de opwindende rijbeleving van Black Badge Cullinan is Architecture of Luxury, de volledig aluminium architectuur met een uitzonderlijke mate van torsiestijfheid. Cullinan beschikt over vierwielaandrijving en vierwielbesturing. Voor Black Badge Cullinan zijn deze dynamische componenten grondig herzien, met behoud van het toonaangevende comfort dat onlosmakelijk met Rolls-Royce is verbonden.

Low-toets

Een druk op de ‘Low’ toets op de keuzehendel van de versnellingsbak biedt de bestuurder toegang tot alle beschikbare technologie van Black Badge Cullinan. Dit wordt geaccentueerd door het subtiel versterkte motorgeluid van de 6.75-liter twinturbo V12. Het volledig nieuwe uitlaatsysteem produceert een diepe en gezaghebbende basso profundo klank. Inwendige motorische aanpassingen werden onnodig geacht. Een vermogenstoename van 29 pk brengt het totale motorvermogen naar 600 pk. Voor de sensatie van oneindige naadloze versnelling zorgt 50 Nm extra draaimoment, waarmee het totale motorkoppel 900 Nm bedraagt.

Remcapaciteit aangepast

Subtiele aanpassingen aan transmissie en gasklepbediening benadrukken de rijdynamiek zonder de comfortbelofte van Rolls-Royce te compromitteren. De automatische achttrapstransmissie en de vierwielbesturing reageren alerter, terwijl de gewijzigde wielophanging een passende balans heeft bereikt tussen dynamiek en verfijning. Het resultaat is een welgemanierde tourer bij lage snelheden en een levendige rijdersauto wanneer de situatie daar om vraagt – of de bestuurder dat wenst. De remcapaciteit en het aangrijppunt van het remsysteem zijn aangepast om het vertrouwen van de bestuurder te vergroten wanneer hij of zij het alter ego van Cullinan aanspreekt.

Black Badge Cullinan is met directe ingang te configureren. In Nederland bedraagt de vanafprijs € 472.129,-. Voor het samenstellen van een Black Badge Cullinan kunnen belangstellenden zich wenden tot de Nederlandse Rolls-Royce-importeur Cito Motors in Eindhoven.